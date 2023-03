La cuestionada lista de bodas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Hay de todos los precios"

Poco a poco vamos conociendo los detalles de la boda más esperada del año, la que convertirá en marido y mujer a Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Como no podía ser de otra forma, el gran día en la vida de Tamara no está exento de expectación y por ello están siendo muchas las informaciones que están apareciendo entorno a la comentada lista de regalos que ha hecho la pareja.

Desde Europa Press CHANCE se han puesto en contacto con la tienda de A-típica para conocer más de cerca todos los detalles de los posibles regalos que recibirá la pareja por parte de sus invitados. Exclusivas cuberterías o preciosas vajillas son algunas de las opciones con las que se encuentran los invitados para agasajar a los novios: "Se trabaja mucho esa selección de vajillas, cristalería, cubertería, individuales... Aquí, el invitado puede encontrar un poco de todo" nos han explicado personalmente Claudia Aguirre y Paola de Herrera como dueñas de A-típica.

Aunque se está hablando mucho de los desmesurados precios que aparecen en dicha lista de invitados, lo cierto es que la tienda cuenta con una gran variedad de productos y de precios que se ajustan a todos los bolsillos: "Hay velas, por ejemplo, desde cincuenta euros. Cristalerías de colores, que vas variando, y a lo mejor de seis hay desde sesenta a ciento diez euros. Hay un poco de todos los precios". Como suele pasar en este tipo de listas, los invitados de Tamara e Íñigo no tendrán por qué correr con los gastos completos del regalo elegido y es que podrán hacer su aportación para que otros invitados completen el valor del regalo: "No tiene el presupuesto para la vajilla completa, compra una parte y luego ya se junta para completar esa cosa tan especial que ha elegido el cliente" cuentan desde A-típica.

Sin lugar a dudas la elección del regalo para un día tan especial es muy importante ya que lo que busca el invitado es que la pareja tenga un recuerdo elegido por ellos en el que será su próximo nidito de amor. "Nosotras buscamos que el invitado pueda dejar algo físico que luego cuando vaya a su casa, lo vea. No solamente para el que lo recibe, sino que te hace ilusión cuando has hecho un regalo que te has pensado, que has ido a la tienda, que lo has seleccionado, luego relacionas con esa persona" comentan Claudia y Paola.

Aunque en esta ocasión la tienda ha puesto todo de su parte para que los novios estén felices con su elección, desde A-típica han querido dejar claro que para ellas todas las bodas son igual de importantes aunque los protagonistas no se llamen Tamara Falcó e Íñigo Onieva.