Carmen Lomana, al preguntarle por su atractivo "amigo": "Aunque fuera mi amante bandido no te lo iba a contar"

Este jueves, los medios se reunían en la presentación de 'Pollos sin cabeza', una nueva comedia agridulce de 7 capítulos de 30 minutos sobre el mundo del fútbol, creada por Jorge Valdano Sáenz y Pablo Tébar a partir de una idea de Carolina Bang y Álex de la Iglesia. Tras su presentación en la 26 edición del Festival de Málaga y su paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín, se estrenará el próximo 28 de abril en HBO Max.

Uno de los rostros conocidos que estuvieron allí presentes, posando en el photocall, fue Carmen Lomana... y ¡atención! porque no fue sola, estuvo muy bien acompañada y la verdad, sorprendió a todos los medios de comunicación porque es la primera vez que nos encontramos a la colaboradora de televisión con una compañía tan 'interesante'.

Carmen Lomana | GTRES

Algo desorientada al atender a los medios porque no sabía dónde se encontraba su apuesto acompañante, enseguida aparecía en escena un hombre alto, moreno, con barba y con un cuerpo de lo más tonificado. Un amigo, nos dijo Carmen, pero lo cierto es que el tonteo entre ambos era más que evidente.

Carmen presumía así de acompañante 'cachas' jugando al despiste con él: "Me ha ligado él a mí. Aunque fuera mi amante bandido no te lo iba a contar", sin explicar el sitio en el que se conocieron ni el tiempo que llevan siendo amigos.

Eso sí, la influencer le aseguraba a Europa Press que en el gimnasio no se han conocido: "¿Gimnasio yo? No lo he pisado nunca. Yo nunca he ido a un gimnasio, jamás ligaré en el gimnasio". Por su parte el acompañante, llamado Samuel, asegura que se conocen de toda la vida: "De toda la vida" algo que Carmen matiza: "¿De toda la vida? No, de una parte, de la vida". ¿Quién es este nuevo hombre que acompañada a la Lomana?