Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, tras recibir un comentario "vomitivo" sobre su madre: "Esto es ser un hijo de puta"

La sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, no ha tenido una vida fácil, pues han sido muchos los tristes episodios que la joven de 21 años ya ha tenido que superar.

Han pasado 15 años ya desde que su madre, Erika Ortiz, fuera encontrada muerta en su piso de soltera, un triste incidente que marcaría la vida de toda la familia.

Sin embargo, al dolor que aún persiste se le suman ciertos comentarios y actitudes que no hacen más que remover los episodios más duros de la vida de uno.

Comentarios que, a veces, cuando se es joven y primerizo en el mundo de la crónica social y la fama prematura pueden llegar a herir mucho a una persona.

Carla Vigo está acostumbrada a lidiar con estos incidentes día sí y día también, pero ha sido un nuevo comentario lo que la ha hecho estallar y lanzar rota de dolor una crítica voraz.

"Creo que se ha pasado muchísimo. Le he hecho una captura para que veáis y flipéis", comentaba la joven en sus historias de Instagram sobre un comentario que ha calificado como "vomitivo".

El comentario decía textualmente: "No sabe ni lo que quiere esta niña, necesita demasiado amor por la falta de su madre y lo único que hace es criticar a su tía".

Apenas han pasado unas horas desde que se publicó y Carla ya ha compartido su cara más sincera, reflexiva y disgustada.

La respuesta de Carla Vigo ante las críticas de un hater

La sobrina de la reina Letizia ha sido contundente a la hora de responder al susodicho comentario: "Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses".

"Lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súper bien", defendía a su difunda madre. La emergente actriz ha hecho hincapié en que no quiere que se vuelva a hablar del tema porque "no me da la gana de soportar que hables así de mi madre".

Para ella, "esto ha llegado a un límite", pues ese comentario ha pasado de ser "hate" a ser "un hijo de puta, así de claro".

Así, contundente y decidida, ha lanzado un mensaje para todos aquellos que escriben sin pensar en los sentimientos de otras personas.

"La próxima vez si a alguien se le va a ocurrir comentar algo así.. Pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís", advertía.

Así, ante cualquier comentario dañino y con mala intención, Carla Vigo sugiere que los haters se mantengan "calladitos mejor".

