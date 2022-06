Carla Vigo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional. Desde que debutó como actriz en 'Yerma', la sobrina de la reina Letizia ha encadenado un proyecto con otro.

La joven está de lo más feliz y enamorada y ha disfrutado con su chico de una mágica noche de cine, aunque su familia aún no lo conoce. El Palacio de la Prensa de Madrid ha sido el lugar elegido para el estreno de la película 'Sin ti no puedo' y allí Carla ha atendido a la prensa tan simpática como siempre.

Aunque esta vez ha acudido como espectadora, ha contado a Europa Press que está sumergida en algún que otro proyecto, aunque, de momento "no se puede contar". Eso sí, sigue centrada en el teatro y por lo que cuenta todo va viento en popa. "Me dicen de todo, pero bueno. Hay críticas más buenas que malas, algo estoy haciendo bien", afirmaba.

A Carla aún le quedan muchas metas por cumplir, pero ya sueña a lo grande. La joven estaría encantada con poder trabajar codo con codo con los Javis y porqué no, "si se puede también con Almodóvar", decía. Y como bien dice el refrán, 'la esperanza es lo último que se pierde'...

Desconectada de la Casa Real

Mientras la actriz sigue disfrutando de esta experiencia, su tía, la reina Letizia, tiene la agenda de lo más apretada. Y aunque a la joven le haría mucha ilusión que la viese sobre el escenario, afirma que "si no puede tampoco pasa nada". Aunque revela que sí que habla con ella pero según la joven "de vez en cuando" y le sigue dando consejos, quien sabe si ahora que está en Madrid, Letizia hace una escapada y la sorprende. También se ha pronunciado sobre su prima, la princesa Leonor, y aunque reconoce que está feliz estudiando en un prestigioso colegio en Gales (Inglaterra), desde que se ha trasladado allí hablan menos que antes.

Reina Letizia | Gtres

Carla siempre se ha mostrado de lo más 'out' de los rumores de la Casa Real y le sigue pareciendo raro ver a su familia en las portadas de los medios "se me hace raro verlos en las noticias", decía. De hecho, según ha contado sobre el tour que el rey Juan Carlos hizo por España: "no lo vi, yo me enteré por las redes sociales, pero no lo vi".

