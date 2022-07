Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, muy enfadada tras sufrir un ataque de ansiedad y tener que esperar

Es común ver en redes sociales cómo nuestras celebrities, famosas e influencers comparten sus rutinas diarias, sus viajes o simplemente su día a día. Sn embargo, a veces, sus perfiles también sirven para hacer una crítica o una reflexión sobre algún tema con el que parte de la sociedad se puede ver reflejado.

Es lo que le ha pasado este lunes a la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo. La joven siempre se ha mostrado muy natural en su perfil de Instagram para hablar de cualquier tema de su vida, tanto pública como privada, y ahora lo ha hecho sobre un problema de salud.

La joven actriz acudía al Hospital de La Princesa, situado en Madrid, por un ataque de ansiedad que estaba sufriendo. Sin embargo, su indignación con la que se manifestada ante sus casi 30 mil seguidores en Instagram, no era otra que el tiempo de espera.

"Me esté dando un ataque de ansiedad y tenga que estar esperando", escribía en un Stories donde aparecía la pulsera que la identificaba en la sala de espera mientras esperaba a ser atendida por un médico.

Carla Vigo acude al hospital | Instagram

No sabíamos con exactitud cuál era el motivo que le ha provocado esta situación, pero era el medio El Español quien contactaba con ella para conocer más detalles. "Estaba en la calle, me empecé a encontrar mal y fui a urgencias. Fue ahí donde me empezó la ansiedad", explicaba muy enfadada al citado medio, sin revelar si había acudido sola o en compañía de su chico.

Harta de las críticas

No es la primera vez que la joven de 21 años se manifiesta a través de Instagram para evidenciar su desconecto, pero también lo hace para demostrar la seguridad que poco a poco está consiguiendo en ella misma.

A principios de junio, la sobrina de la Reina compartía su primer posado veraniego, pero no lo hacía de cualquier forma, y es que por primera vez se lanzaba a la piscina, y lo hacía luciendo un bañador.

Un gesto que fue muy aplaudido por sus seguidores, los cuales han sido los mismos que en más de una ocasión han visto cómo Carla ha sido muy criticada, por su valentía.

Parece que la actriz está plantándole cara a todos sus complejos y está marcando un antes y un después en su vida.

Seguro que te interesa...

Carla Vigo revela con qué frecuencia habla con su tía la reina Letizia