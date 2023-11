Carla Nieto se alegra de que Risto Mejide haya rehecho su vida: "Tú lo has dicho"

La vida sentimental de Risto Mejide siempre ha estado en el punto de mira. Y más después de terminar su relación con Laura Escanes y comenzar una nueva historia de amor junto a Natalia Almarcha. Ahora, la que se ha pronunciado sobre el presentador ha sido Carla Nieto, con quien tuvo un romance en 2015.

La pareja confirmó su relación en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga con un beso de película. Breve pero intenso, pues poco tiempo después el presentador confirmaba de forma pública su romance con Laura, con quien años más tarde pasaría por el altar y formaría una familia con la llegada de la pequeña Roma.

Carla Nieto y Risto Mejide en 2015 | Gtres

Ahora, Carla ha reaparecido en la entrega de los Premios Woman y, para los micrófonos de Europa Press, se ha pronunciado sobre la reciente Antena de Oro que ha recogido su expareja, Risto Mejide, subrayando que se alegra mucho por todos sus éxitos y por haber rehecho su vida: "Claro. Tú lo has dicho".

Carla Nieto en los Premios Woman | Gtres

Después de esta relación, Carla conoció a Leonardo Ortizgris y fruto de su relación nació su primer y único hijo en común. Ahora, con mucho trabajo fuera de las fronteras, compaginar su profesión y la maternidad no está siendo tarea fácil: "La conciliación no existe, tengo que hacer malabares. Llego cansadísima. No tengo familia aquí, mi chico es actor… Es un puzzle emocionante y te das cuenta de que la sociedad no hace nada para ayudarte".

A pesar de lo complicado que está siendo, ha encontrado en su pareja el mejor padre para su hijo: "Hacemos un equipo excelente. Los dos tenemos una pasión increíble por nuestro trabajo, entendemos que él tiene que estar ahora en el desierto rodando y yo aquí". Eso sí, no tiene pensado ampliar -de momento- la familia.