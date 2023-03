La "buena cara" de Elena Furiase tras haber dormido bien: "No hay filtros ni retoque"

Si hay algo que siempre está presente en las redes de Elena Furiase es la naturalidad. Y es que, la protagonista de 'El Internado' no solo es que se muestre de lo más cercana con sus seguidores sino que tampoco tiene reparo en mostrar la cara 'B' de ciertos aspectos.

La actriz se ha posicionado como uno de los muchos rostros conocidos que luchan por desmantelar el canon virtual de la perfección que estos años se ha implantado en el universo 2.0, tal y como ha demostrado en numerosas ocasiones como cuando enseñó las consecuencias de su rostro tras el bautizo de su hija Nala.

En esta ocasión, la intérprete ha dejado prueba de "lo que tiene el dormir bien" con dos selfies junto a los que "juro y perjuro que solo llevo máscara de pestañas y una buena crema hidratante".

Dos fotografías de un primer plano de su cara en las que "no hay filtros, no hay retoque, no hay de ná". Pues como bien asegura la joven, "ya puedes ampliar y buscar lo que quieras que no hay nada, prometido".

"Lo que ocurre es que anoche DORMÍ 'der tirón' y eso que lloré porque echaba de menos a mis pollitos y a @gonzalos.g", ha confesado. Sin embargo, para un día puntual "que me quedo sola me pongo a llorar", eso sí, reconoce que "también" lo disfrutó.

Antes de concluir su mensaje, la artista ha querido dejar constancia del inminente destino al que se dirige, como prueba su maleta en la segunda imagen de la publicación. Y es que, Elena Furiase ha puesto rumbo al sur para asistir al Festival de Cine de Málaga 2023 que este domingo 19 de marzo finaliza su 26ª edición.