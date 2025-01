Las bromas que recibe Miri Pérez tras enseñar su casa en Madrid: "sus amigos no pueden medir más de 80 cms"

Miri Pérez ha cumplido el sueño de tener casa en Madrid y ha querido compartir con sus seguidores cada detalle de su nuevo domicilio. Tras varios meses de decorando y haciendo pequeños cambios, la influencer ha hecho un house tour en Instagram para mostrar el ático con terraza que ha conseguido en pleno centro de la capital.

La vivienda no ha pasado desapercibida. Se trata de un piso abuhardillado con un techo tan bajo que, en algunas zonas, Miri no puede estar de pie. Sin embargo, lejos de ser un inconveniente, ha sabido sacarle partido con una decoración de "esencia ibicenca" y soluciones ingeniosas.

Espacios bien aprovechados

Lo primero que enseña en su Reel es la estancia principal, donde el salón y la cocina comparten espacio. Para decorarlo, ha reutilizado muebles de casa de su madre: dos sofás, una mesa de centro y un televisor colocado en el suelo. En la cocina, su elemento favorito son los azulejos decorativos, el mismo detalle que le enamoró del baño.

Frente a la cocina, un pequeño escalón se ha convertido en un improvisado banco para la mesa del comedor. Para hacerlo más funcional, Miri ha colocado cojines en la base y ha recortado las patas de la mesa para que encaje a la perfección.

Uno de los rincones más especiales es la terraza, equipada con una cama para relajarse al sol y una ducha exterior, lo que aporta un aire vacacional a su hogar.

El baño también cuenta con un detalle llamativo: una ventana en el techo que se puede abrir completamente, permitiendo ducharse con luz natural y la sensación de estar al aire libre.

Un vestidor digno de El Señor de los Anillos

En la habitación, la influencer ha apostado por tonos neutros como el blanco y el crema, con una cómoda de madera antigua y un televisor. Pero lo que más ha llamado la atención es su peculiar vestidor, al que ha bautizado como "el armario del Hobbit". Se trata de una pequeña puerta que conduce a un espacio de almacenaje, al que solo se puede acceder agachado.

"Esta es mi casa. No puedo decir mucho más. No solo porque la casa es monísima, que soy consciente de que lo es, sino por la energía que he conseguido crear aquí", ha explicado Miri en el vídeo.

Las bromas de sus seguidores

A pesar del encanto del ático, el techo inclinado y los espacios reducidos han generado una oleada de comentarios con humor. En el vídeo aparecen varias amigas visitando la casa y, en muchos rincones, se ven obligadas a agacharse para moverse con comodidad.

Lejos de molestarse, Miri ha compartido en sus historias de Instagram algunos de los mensajes más divertidos: "El piso tiene encanto. En Hobbiton, lo peta", "sus amigos no pueden medir más de 80 centímetros o son todo perros", o "la de entrar al vestidor por la puerta para niños del Imaginarium me ha pillado desprevenido". Incluso algunas de sus amigas le han hecho comentarios ingeniosos:

Story de Miri Pérez | Instagram

Algunos seguidores incluso han tirado de memes y han convertido el Reel de su casa en el vídeo viral del momento:

Story de Miri Pérez | Instagram

Y al final, ella ha contestado con un vídeo suyo a modo de referencia: