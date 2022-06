Hace unos días, Miriam Pérez, más conocida como Miri, dejaba a sus seguidores sin palabras tras contar el terrible accidente de moto que había sufrido y las consecuencias que le había provocado.

Aún desde el hospital, la famosa cocinera, publicaba una imagen desde la cama y contaba todo lo que había sucedido: "He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca".

Miri | Redes

Un gran susto donde, a pesar de estar triste y sentirse aterrorizada, ella misma aseguraba que está viva y "que es lo más importante".

¿Cómo se encuentra?

Ahora ha vuelto a compartir con sus seguidores unas imágenes de su cara, que se ha visto muy afectada, y ha contado cómo está siendo este proceso de recuperación. "Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos" escribía.

La rabia y la frustración han sido los sentimientos que se han apoderado de su cuerpo, sin embargo, poco a poco se han ido transformando en "alegría, empatía y amor hacia mí misma".

Miri es consciente de la suerte que tiene de "seguir aquí", y aunque sabe que todo podría haber sido peor, no borra de su cabeza el momento en el que recuperó la consciencia. "Estaba tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo, notaba mi cara en carne viva, estaba cagada de miedo", confesaba, afirmando que tenía la mano de dos chicas, Bea y Mar, que la intentaban calmar mientras llegaba la ambulancia.

Para la cocinera no están siendo unos días fáciles, y este suceso le ha servido para dar una lección de vida: "He pasado miedo, y ahora que sé que eso es el miedo y que nuestra vida depende una milésima de segundo, no sé, como que lo veo todo un poco distinto", seguía narrando.

Una galería de fotos que nos han dejado a todos impactados por sus múltiples hematomas y sus heridas que aún están en proceso de curación. Dando las gracias a sus followers por el apoyo y confesando que "cuando me abrazan me emociono porque pienso 'qué suerte tengo'", Miri ha querido terminar este mensaje con un mensaje de lo más positivo y demostrando que sigue recuperándose poco a poco: "Me quiero en las buenas y aún más, en las malas".