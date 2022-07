Britney Spears sorprende con su voz natural en una nueva versión de 'Baby One More Time'

La vida de Britney Spears es muy distinta a lo que era hace un año. Y es que después de que en noviembre de 2021 quedase libre de la tutela de su padre y recuperará su libertad. Desde entonces, ha vuelto a la normalidad y el mes pasado se casó con su actual marido, Sam Asghari.

Britney Spears ha enseñado hace unos días sus pasos de baile en Instagram, pero faltaba algo más. Lejos de mantenerse a la sombra, este viernes ha subido una publicación con dos vídeos donde canta, en su casa y acompañada, una versión diferente de 'Baby One More Time'.

Britney Spears en concierto | Gtres

"No he compartido mi voz en mucho tiempo… tal vez demasiado", explicaba la cantante de 40 años en Instagram. Entre los comentarios de sus seguidores, hay quien sigue enamorado de la voz de la cantante y es que para muchos sigue siendo 'la princesa del pop'.

La versión a capela de 'Baby One More Time'

Britney Spears llevaba 14 años pidiendo una versión distinta de ‘Baby One More Time’. Y, como su equipo se negó a hacer su sueño realidad, ha decidido hacerla por su propia cuenta con su hermana y cuatro chicas más.

"Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir como absolutamente nada", comentaba Britney Spears sobre su equipo de producción. Y es que, a pesar de esto, la cantante ha querido compartir un fragmento exhibiendo el amor y la pasión que siente cuando canta.

Britney no puede ser Britney sin dejar un último mensaje que zarandee a sus seguidores: "Me hicieron sentir como si nada… ¡Todos y cada uno de ellos! Como dije antes… Me quitaron mis derechos… ¡Mi feminidad se arruinó!".

Unas palabras que podrían ir dirigidas no solo hacia sus productores, sino también hacia su familia por el trato que ha tenido con ellos. Muchos fans siguen deseando que Britney retome su carrera y parece que, poco a poco, la cantante lo está consiguiendo.

