Blanca Suárez ha acudido a la Semana de la Moda de Madrid y ha vuelto a demostrar que sabe tomarse con humor las informaciones que rodean su vida privada. Durante un encuentro con la prensa, la actriz fue preguntada por un anillo que recientemente había despertado rumores de compromiso con su pareja, el también actor Javier Rey.

Lejos de desmentir de forma seria, Blanca optó por tirar de ironía. "No lo llevo hoy, qué lástima", respondía entre risas, antes de aclarar que se trata de una joya que tiene desde hace años y que no tiene nada que ver con una supuesta pedida.

Blanca Suarez en la Semana de la moda en Madrid | Gtres

Sin embargo, lejos de cortar el tema, la actriz decidió seguir el juego a los periodistas y llevar la broma mucho más allá. "Un día os llevaré la corriente y diré: sí, me casé. Hace muchos años me casé".

A partir de ahí, Blanca Suárez construyó toda una historia ficticia. "Sí, me he casado, es mi anillo de compromiso". Pero la cosa no se quedó ahí. La actriz incluso fantaseó con una boda secreta y multitudinaria. "Fue en un sitio precioso, muchísima gente".

Blanca Suarez hablando con la prensa | Europa Press

Y por si fuera poco, también bromeó con la posibilidad de haber sido madre en secreto. "El bebé está en casa ya también, todo está hecho".

Con esta actitud, Blanca Suárez deja claro que prefiere tomarse con humor los rumores que surgen sobre su vida personal. Una postura que mantiene desde hace años, apostando siempre por la discreción y evitando confirmar o desmentir detalles de su relación con Javier Rey.

Blanca Suárez y Javier Rey en el Mutua Madrid Open | Gtres

Mientras tanto, Blanca continúa centrada en sus proyectos profesionales y en su día a día, dejando claro que, al menos por ahora, todo lo relacionado con boda y maternidad… sigue siendo solo una broma.