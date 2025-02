Bianca Censori, mujer de Kanye West, impacta con su vestido en los Grammy: la transparencia llevada al límite

Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles la 67ª edición de los Premios Grammy. El Crypto.com Arena ha acogido a las estrellas de la música mundial en una gala en la que Beyoncé ha ganado el gramófono a Mejor Álbum del año por Cowboy Carter; Kendrick Lamar, el de Mejor Canción del año por Not like us; y Shakira, el de Mejor Álbum pop latino por Las mujeres ya no lloran.

Pero antes de entregarse los premios, el foco está puesto en el exterior del recinto donde se coloca la alfombra roja. Allí, los artistas muestran sus mejores looks para captar la atención de todo el mundo y, este año, sin lugar a dudas, quienes ha generado más expectación y revuelo han sido Kanye West y Bianca Censori.

Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 | Gtres

El look de Bianca Censori

La pareja, que se casó en 2022, ha llegado al Crypto.com Arena por sorpresa de todos, ya que se dice que no estaban invitados, aunque Ye estaba nominado a Mejor canción rap por su colaboración con Ty Dolla $ign en la canción Carnival. Sin embargo, lo que más ha sorprendido no ha sido su presencia, sino el vestido de Bianca.

Por un lado, el rapero ha elegido un look con camiseta, pantalones y calzado completamente negros (incluso con gafas de sol). El único toque de color, ha sido el collar plateado. La arquitecta llevaba puesto un largo abrigo de piel negro que solo dejaba ver los zapatos de tacón transparentes.

Los dos se han colocado enfrente de las cámaras y, tras decirse algo entre ellos, Bianca se ha girado y se ha ido quitando el abrigo poco a poco. Primero, ha dejado ver sus hombros y su espalda para después dejar caer el abrigo y quedarse totalmente desnuda.

Bueno, en realidad llevaba un minivestido hecho con tela de medias con el que se podía ver que no llevaba nada de ropa interior.

Según Page Six, el rapero ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de Bianca con este vestido en la que decía que él había sido el diseñador del look. Esta imagen ha sido eliminada poco después.

El citado medio estadounidense revela, de fuentes cercanas a la pareja, que el motivo de llevar ese vestido era para recrear la portada del álbum Vultures 1, que West publicó el año pasado.

¿Por qué se han marchado Ye y Bianca de los Grammy?

Después del impacto causado y frente a las caras de estupefacción, la pareja ha abandonado el evento. Es aquí donde hay varias teorías.

Page Six cuenta en exclusiva que "la policía expulsó a la pareja después del momento del atuendo loco que hicieron en la alfombra". Aunque otra versión que explica el mismo medio es que la pareja subió a un coche "cromado plateado" por voluntad propia.

Ye West vuelve a los Premios Grammy

Se da el caso que la última vez que West asistió a los Grammys fue en 2015, año en el que ganó los gramófonos a la Mejor Canción Rap y a la Mejor Colaboración Rap/Cantada.

Otro de los momentos polémicos del rapero en estos galardones se produjo en 2009. Mientras Taylor Swift recogía su premio al Mejor Vídeo Femenino del Año, West saltó al escenario para gritar "¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!" (aquel año estaba nominada por Single ladies). Este momento dejó descolocada a Swift y con lágrimas en los ojos.