El vestido rojo de Taylor Swift en los Grammy 2025 con una joya en el muslo: ¿Un guiño a Travis Kelce?

No cabe duda de que Taylor Swift ha sido una de las grandes protagonistas de los Grammy 2025. Aunque no se llevó ningún premio —estaba nominada en seis categorías—, la cantante y empresaria nos dejó dos momentos memorables durante la gala: celebró con euforia los dos Grammy que ganó su ex telonera, Sabrina Carpenter, y entregó con alegría el de Mejor Álbum Country a Beyoncé.

Además, como era de esperar, tampoco defraudó con su look de alfombra roja, un estilismo que, fiel a su estilo, estaba cargado de mensajes ocultos o Easter Eggs, como les gusta llamarlos a las swifties.

El look de Taylor Swift para los Grammy 2025

Para la ocasión, Taylor Swift apostó por un deslumbrante minivestido rojo, lleno de pedrería, con un solo hombro y fruncidos estratégicos, de la firma Vivienne Westwood Couture. Una pieza que le sentaba como un guante y que combinó con unas sandalias de tiras a conjunto y el pelo suelto con unos rizos muy naturales.

Taylor Swift en los Grammy 2025 | Gtres

Pero más allá del brillo y la sofisticación, el estilismo de Taylor tenía un significado especial que no pasó desapercibido.

Los mensajes ocultos en su elección de vestuario

Como bien saben sus fans, cada uno de sus álbumes (o eras) está asociado a un color, y uno de ellos es el rojo. Su álbum Red, publicado en 2012, se quedó con el color que le da nombre, y en el último año hemos visto a Taylor lucir este tono en numerosas ocasiones. Sin embargo, esta vez el rojo no solo hacía referencia a su música, sino que también tenía otro significado muy especial.

El novio de Taylor, Travis Kelce, es jugador profesional de fútbol americano y milita en los Kansas City Chiefs, cuyo uniforme es rojo y blanco. Desde que comenzó su relación con el deportista, la cantante ha incorporado muchas prendas y accesorios en estos tonos a su vestuario, demostrando así su apoyo incondicional al equipo. Y con la Super Bowl 2025 a la vuelta de la esquina —se celebrará el próximo domingo 9 de febrero, con los Chiefs en la final—, es posible que este despampanante vestido rojo haya sido su primer gesto de ánimo para Travis.

Taylor Swift en los Grammy 2025 | Gtres

Por si la elección del color no fuera suficiente, el detalle que colgaba de su vestido terminó de confirmarlo todo. Encima de uno de sus muslos lucía una joya, una cadena decorada con piedras fucsias y un charm con la letra "T". ¿Travis? ¿Taylor? ¿Ambos? Lo único seguro es que, una vez más, Swift dejó un mensaje en clave para sus seguidores más fieles, que nunca pierden de vista sus Easter Eggs.