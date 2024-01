Bertín Osborne, duramente criticado tras lanzar un preocupante mensaje: "No podía levantarme"

Bertín Osborne ha publicado un vídeo en redes que ha generado preocupación y críticas al mismo tiempo... A pesar de que él mismo reconoce no se ha recuperado al 100% del Covid que le dejó completamente ko a principios de enero, el cantante vuelve a los escenarios.

Tras cancelar en dos ocasiones su concierto en Alicante, el artista ha reaparecido en redes sociales para anunciar que a la tercera va la vencida y que será este domingo 4 de febrero cuando se reencuentre con su público de la Comunidad Valenciana.

"Quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor" ha explicado, confesando lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas, y no precisamente por su polémica con Gabriela Guillén. "No estoy al 100 por 100 pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado", ha prometido a sus fans alicantinos.

Una reaparición con la que ha dejado preocupado a sus seguidores y en la que, como era de esperar, no ha hecho ningún tipo a su vida privada. Una vida personal que se encuentra en el ojo del huracán desde que se conoció, hace meses, el embarazo de la fisioterapeuta, y más, desde que dio a luz. Un niño al que de momento no ha reconocido hasta que sea sometido a unas pruebas de paternidad.

Tal es el alcance, que tras esta publicación, la lluvia de críticas contra él respecto a cómo está gestionando esta supuesta paternidad ha sido incesante respondiéndole muchos usuarios que se encontraba mal porque "no le deja su conciencia"... "La conciencia es la mayor enfermedad", "¿No será por la mala conciencia de no conocer a tu hijo?", "Eso se llama karma", son solo algunos de los duros comentarios que ha recibido Bertín junto a esta publicación.