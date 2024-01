Fabiola Martínez, ¿qué relación tiene con el hombre con el que ha sido fotografiada y qué piensa su hijo Carlos de todo lo de Bertín Osborne?

En el punto de mira por sus imágenes en actitud cómplice y cercana con un hombre llamado Nacho, portada de la revista Diez minutos esta semana, Fabiola Martínez ha protagonizado su primer acto público tras negar, a las puertas de su casa, que este atractivo empresario sea su nueva ilusión sentimental.

La modelo ha sido elegida como una de las 75 mujeres latinas a seguir en 2024 para la revista Forbes junto a otros rostros conocidos como la artista Rachel Valdés, ex de Alejandro Sanz, y la actriz Juana Acosta. Feliz por este inesperado reconocimiento, la venezolana ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado no sólo de los rumores de relación con el hombre con el que ha sido fotografiada.

Fabiola Martínez, reconocida por Forbes | Gtres

Siempre tan directa y amable con la prensa, la ex de Bertín Osborne confiesa que se ha llevado una "gran sorpresa" al verse en la portada de una revista muy bien acompañada. E, insistiendo en que no es su pareja, desvela que no ha hablado con este hombre y con que "a lo mejor me ha bloqueado directamente de su agenda. No sé si lo ha visto pero imagino que sí".

Fabiola Martínez y Bertín Osborne | Gtres

Sobre qué relación les une, Fabiola ha explicado que se conocieron en una fiesta que junta a empresarios y marcas importantes y si cenaron juntos es para buscar una colaboración para su fundación: "Yo no paro y la única manera de quedar es cenar. Y no era la primera, era la segunda, la primera cenamos con uno de los patronos de la fundación que era de Málaga".

"Es guapísimo pero yo tampoco puedo forzar las cosas, no sé cuál es su situación, imagináis que tiene pareja y ahora tengo una súper bronca encima..." reconoce, pidiendo a la prensa que si queremos que se eche novio tenemos que darle "margen". "Me lo tomo con humor, entender las cosas, si salgo al mercado y me pilláis en la primera cita, que no es el caso, me lo espantáis" apunta divertida.

Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

A pesar de que ha dejado claro que Nacho no es su nueva ilusión, la modelo no oculta que está abierta a conocer a alguien. "Me apetece un poquito de calorcito, en invierno apetece más. En verano me los quito de encima. Yo no pienso en novios y cosas así tan serias, yo quiero compañeros que en un momento dado me aporten más que simplemente una relación de dos, no, que sea amigo, compañero, amante, y si no lo cumple una sola persona pues varias" ha desvelado entre risas, confesando que incluso en un momento dado su hijo Carlos le dijo que le gustaría que tuviese una pareja.

Fabiola Martínez, reconocida por Forbes | Gtres

Muy discreta, la modelo prefiere no pronunciarse sobre la actitud que su exmarido ha tenido con la fisioterapeuta y con su bebé, aunque sí ha revelado la reacción de su hijo Carlos, de 15 años, a la polémica en la que se ha visto envuelto el presentador. "Está muy tranquilo y me dice mamá, es mi padre. Y me di cuenta que no ve a un señor, es su padre, y si tiene que hablar de él como padre no tiene queja, que es un poco lo que le pasa también a las niñas. Y lo que ellos ven no se les pude juzgar por eso" ha reconocido.

"Yo mientras que mis hijos estén bien, es su vida. Y si Bertín y Gabriela consideran necesarias las pruebas de paternidad, solo con que una de las partes piense que es importante, hay que respetarlo eso" ha sentenciado.