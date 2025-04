Belén Rueda, sobre cómo fue la pedida de mano de su hija, Belén Écija, a la que define como "una mujer extraordinaria"

Quedan solo dos meses para que Belén Écija celebre su boda con Jaime Sánchez. La actriz, hija de Belén Rueda, se dará el sí, quiero con el analista financiero en una boda que tendrá lugar el próximo 14 de junio. Un enlace que sabemos que no se celebrará en Madrid, que no habrá padrinos y que se irán de luna de miel a África... También se conoce que será la diseñadora Cristina Valenzuela, la encargada de su vestido de novia, una noticia que se filtró y que, lógicamente, no hizo ninguna gracia a la futura novia.

Una boda con la que están todos emocionados y disfrutando, y es que recientemente celebraban una maravillosa fiesta de pedida de mano.

Una fiesta sobre la que se ha pronunciado su madre, Belén Rueda: "Estuve rodando por la mañana, me fui a la pedida y al día siguiente volví a rodar. Pero hay algo... Hay algo que si te olvidas... O sea, cuando estás feliz, ves a tu hija feliz, a tu yerno feliz, a todo el entorno y toda la familia feliz y todos los amigos ahí apoyándoles. Hay una energía que no se puede parar".

Belén Rueda, en el estreno de Un funeral de locos | Gtres

La actriz hablaba este miércoles con los medios en el estreno de su nueva película, Un funeral de locos, la nueva comedia de Atresmedia Cine que llega a los cines este próximo 11 de abril. Una película dirigida por Manuel Gómez Pereira y donde también podemos ver a Antonio Resines, Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Inma Cuesta, Hugo Silva, Gorka Otxoa, Arturo Valls, Secun de la Rosa...

El equipo de la película Un funeral de locos | Gtres

Allí, Belén Rueda se ha mostrado muy feliz por la futura boda de su hija, a la que define como "una mujer extraordinaria".