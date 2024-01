Belén Écija, hija de Belén Rueda, ¿le da consejos a su madre en cuestiones de amor?

¿El talento se hereda? Es una de las preguntas más sonadas, sobre todo, en el mundo del cine. Y es que, algunos de los hijos de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla han querido seguir sus pasos, y no les ha ido nada mal. Así ha sido el caso de Belén Écija, hija del productor y director Daniel Écija y de la actriz Belén Rueda.

La joven, que estudió Comunicación Audiovisual mientras recibía clases de interpretación, ha sido una de las asistentes al estreno de Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera, película dirigida por Eva Hache en su debut como directora.

Belén Écija en la presentación de la película Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera | Gtres

La joven de 30 años ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha desvelado qué cosas le hacen tener un mal día: "Que se me caiga el café, que pase algo a primera hora de la mañana…". Además, ha desvelado en qué proyectos está inmersa: "Ahora mismo estoy en 4 Estrellas, estoy muy contenta. Acabo de firmar para hacer una película".

En cuanto a su vida más personal, Belén ha confirmado tener "una relación sana" junto a Jaime Sánchez, su pareja desde hace tres años. Y este es su secreto: "Yo creo que hay que estar con alguien que sea tranquilo, porque este mundo tiene sus cosas. Pero es verdad que a mí me parece que estar con alguien del sector es más complicado".

Y, hablando de amor -también el familiar-, la joven ha hablado del punto en el que se encuentra su madre, Belén Rueda: "Muy bien, muy contenta. Está ahora con Salomé. Creo que está en Zaragoza, está de bolos y feliz con la obra de teatro". Pero ¿cómo está el corazón de la actriz? Hace unos meses fue fotografiada con un misterioso hombre al que rápidamente se le asignó el papel de su nueva pareja.

Entonces, su hija confirmó que se trataba del representante de su madre y que, para nada, era su pareja. Además, no tiene prisa en que su madre vuelva a enamorarse: "Cuando tenga ella ganas". Eso sí, es un tema que tratan en casa y del que no duda en darle opinión: "Claro que sí, las dos hablamos mucho. En el amor no hay consejo de edad, ella me pregunta a mí y yo a ella".