Así es el palacete que Corinna Larsen ha puesto a la venta por 17 millones de euros

Según dio a conocer el periódico británico Daily Mail, Corinna Larsen ha decidido vender su amado palacete de Chyknell Hall por miedo a las supuestas "fuerzas en la sombra" que trabajan para el ex rey Juan Carlos I.

Según explica el citado medio, la empresaria alemana, de 58 años, habría hecho saber a su círculo más cercano que se siente insegura en la lujosa finca, después de que fuera allanada. Larsen, que denunció al emérito por acoso y por ponerla "bajo vigilancia hostil constante" desde 2012, tiene miedo de mantener una vivienda en un lugar tan apartado, pues, aunque no tiene previsto dejar Inglaterra, viaja mucho a Estados Unidos.

¿Cómo es el palacete de Corinna?

Ubicada en el condado inglés de Shropshire, la finca de Chyknell Hall ocupa 81 hectáreas en las cuales encontramos el enorme palacete, cabañas, graneros, un establo, piscina y una extensa zona verde con bosques, pista de cricket y de tenis. Un entorno bucólico que recuerda a los entornos que describe en sus libros Jane Austen. Aunque la propiedad aparece registrada por primera vez varios siglos antes de que naciera la archiconocida escritora, en concreto, en 1209.

No obstante, Austen sí fue contemporánea de la construcción de la residencia, que se terminó en 1814. Un espacio que "se erige hoy como un testimonio de una vida elegante", dice el periódico del Reino Unido.

Palacete Chyknell Hall de Corinna Larsen | Gtres

La mansión, de arquitectura estilo regencia, cuenta con 11 habitaciones -empapeladas por el decorador Nicky Haslam-, una bodega, una sala de juegos, otra de cine, varios despachos, una biblioteca neoclásica, tres salones y el recibidor. Y en 2011 fue renovada para modernizar el sistema de fontanería. A pesar de ser una vivienda enorme, cuenta con agua caliente y calefacción en todas sus estancias.

Palacete Chyknell Hall de Corinna Larsen | Gtres

Pero la gran reforma llegó a cargo de Larsen, quien añadió a su palacete una cocina interior y exterior y una sala de desayunos, diseñada por Isabel Bannerman. Eso hizo que el valor de la casa aumentara de 6,8 millones de euros, precio por el que la adquirió la Corinna, a 17 millones de euros. Aunque algunos medios británico afirman que se trata de un precio desorbitado y que esas es la razón por la cual no la vende, pues no será porque la finca no sea impresionante.

Es más, tanto la casa como sus exteriores forman parte del catálogo de bienes protegidos de Inglaterra.

Palacete Chyknell Hall de Corinna Larsen | Gtres

Los usos de la finca

Tanto Daily Mail como el portal Tatler, explican que la casa la ha disfrutado Corinna, su hijo menor, Alexander zu Sayn-Wittgenstein, y también todo aquel que ha tenido dinero suficiente par alquilarla.

La alemana ha estado alquilando su preciada mansión para bodas, grandes eventos y como espacio vacacional para la jet set. ¿Te imaginas pasando unas vacaciones en ese incomparable paraje inglés?