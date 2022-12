¿Quién es Anastasia Adkins? La hija desconocida de Corinna Larsen con quien no tiene buena relación

El podcast de Corinna Larsen no solo nos está desvelando detalles de su relación con el rey Juan Carlos I, también nos ha iluminado algunas parte de su vida que se habían mantenido en la sombra hasta el momento. Gracias a los audios de la empresaria alemana hemos descubierto, por ejemplo, cuál es su relación con su primogénita: Anastasia Adkins, de 30 años.

En el último episodio, centrado en el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, se ha desvelado que Corinna tiene una "tensa relación" con su hija mayor, fruto de su matrimonio con el empresario de origen británico Philip Adkins.

Los rumores de su hija y el rey Juan Carlos I

La voz en off cuenta que "a finales de 2015, hacía meses que no la veía" y se oye la voz de la protagonista afirmando que "estaba completamente desaparecida". Pero el gran golpe para Corinna llegó durante el verano de 2016, cuando la joven, entonces de 23 años, fue vista en el yate del millonario azucarero Pepe Fanjul, amigo íntimo del rey Juan Carlos I, de vacaciones en una isla cercana a Massachusetts."Supuse que estaba con su padre en ese barco, pero su madrina me dijo que allí no estaba acompañada por su padre", cuenta la empresaria.

Pronto comenzaron a circular rumores sobre "cosas inapropiadas" que hubo entre Anastasia y los dos hombres que compartían embarcación con ella. "Fue completamente devastador … Estuve llorando durante semanas, tenía a una hija perdida y a u hijo que no creía ni una palabra de lo que decía", lamenta Corinna, que también afirma que llegó a dudar de si podría soportar vivir un día más.

¿Qué más sabemos sobre Anastias Adkins?

Nacida en 1992, Anastasia creció en la localidad de Deerfield (Massachusetts), aunque pasó una temporada en Madrid, para realizar una beca en el Museo del Prado, donde trabajó como traductora y organizadora logística de algunas exposiciones.

Luego se mudó a Nueva York para estudiar Historia del Arte y Empresariales en la Universidad de Columbia, tal como indica Vanitatis. Y desde entonces, la ciudad de los rascacielos ha sido el hogar de la primogénita de Corinna

El otro hijo de Corinna

El hijo más conocido de Corinna es el menor, quien, según contó Pilar Eyer a Lecturas, llegó a llamar "papá" al rey emérito.

Se llama Alexander Kyril zu Sayn-Wittgenstein y es hijo del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Actualmente, solo se sabe que residen en el Reino Unido.