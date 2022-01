La modelo Jessica Bueno hacía un pequeño balance acerca de la maternidad, seis meses después de haber dado a luz a su pequeño Alejandro, hijo que comparte con su actual pareja el futbolista Jota Peleteiro. Aprovechando el 'cumplemes' del pequeño Alejandro, su madre, publicaba dos Instantáneas en su perfil de Instagram, junto a un pequeño texto en el que revelaba qué era lo peor y lo mejor de la maternidad.

"Aquí compartiendo confidencias cómodamente. Hoy este muñeco cumple 6 meses. El tiempo pasa volando y a pesar de que haya días en las que me quedo sin energías no me arrepiento de vivir la crianza de mis hijos intensamente", comenzaba diciendo Jessica.

Jessica Bueno, madre de tres hijos, el mayor de todos lo tuvo junto a su ex pareja Kiko Rivera, aprovechaba para revelar lo que más le ha costado y lo que ha conllevado el convertirse en madre: "Reconozco que hay temporadas que se hacen más duras que otras, creo que desde que nació no he podido dormir seguido ni una noche, bueno para que engañarnos… más bien desde hace 9 años y fui madre por primera vez. Pero, 'ais' qué haría yo sin ellos, sin sus gritos, sus risas, sus llantos, sus besos, sus achuchones y ese mami, mami,mami todo el rato".

El salón-comedor de su casa en Sevilla

Hace apenas unos meses, la pareja decidió mudarse a Sevilla, junto a sus dos hijos. Allí dio a luz al tercer pequeño, y hasta el momento, la andaluza, apenas había enseñado nada sobre su nueva casa. Afortunadamente, tal y como se puede observar en las fotografías que la modelo ha publicado para felicitar el sexto mes de su hijo menor, hemos podido ver la decoración de un pequeño rincón de su actual lugar de residencia: el salón-comedor.

Se trata de un espacio amplio, pero a la vez muy familiar, que destaca por su gran luminosidad, gracias a los grandes ventanales con los que cuenta, que hacen que entre la luz del sol cada día, además de dar acceso directo al jardín.

En cuanto a la decoración, Jessica ha optado por la calidez y luminosidad, dándole un toque nórdico y acompañando el blanco de las paredes con un sofá color crema a juego con la tapicería y los muebles. Además, cuenta con un preciosa mesa de cristal con patas negras, que va a juego con el resto del salón.

