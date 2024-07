Arón Piper responde si colaboraría con Aitana tras los rumores que los relacionaron sentimentalmente

Arón Piper tiene nuevo trabajo alejado del cine. Esta semana ha presentado rodeado de amigos Invisibilidad, el primer single de su nuevo álbum.

Allí, los medios han podido hablar con él y explicaba que su canción va sobre el desamor ya que utiliza la música expresarse cómo se siente: "Voy al estudio y lo que va saliendo y cómo me esté sintiendo en ese momento".

"De hecho quiero mostrarme más así, dejar un poco la fachada y mostrar un poco más mi parte más vulnerable y sensible", ha confesado el actor, asegurando que lo que no quiere es hacer un musical, ya que le gusta la actuación y la música por separado.

Precisamente por ello, Europa Press le preguntó si estaría interesado en colaborar con una de las artistas más populares de nuestro país, Aitana, con quien ha sido vinculado amorosamente en las últimas semana.

"No, o sea, por ahora no. No hemos hablado nada de eso. No, este álbum además va a tener muy pocas colaboraciones o ninguna, pero a partir del siguiente proyecto ya es donde quiero meterme más con los featurings", contestó tajante Piper, rechazando también trabajar con Dua Lipa, con quien fue visto besándose hace dos años en una discoteca.

En medio de su reconciliación con Sebastián Yatra, Aitana ha sido relacionada con numerosas estrellas nacionales siendo una de ellas el actor de Élite. Y es que, a pesar de que les hemos visto juntos en varias ocasiones a ambos cantantes después de su ruptura, nunca han confirmado su relación. Incluso, la estrella colombiana respondió a los rumores sobre una posible relación abierta.

Aitana y Sebastián Yatra | Europa Press

Arón Piper, sorprendido al saber que la infanta Sofía es muy fan

Su faceta como cantante está dando mucho que hablar y cosechando un gran éxito fuera de las pantallas y arrastrando a las plataformas de música a sus millones de fans.

Una de ellas es la infanta Sofía, y Piper se sorprendió al conocer sus gusto: "Ah, pues mira, qué guay. Cuántos más mejor".