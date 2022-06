Jessica Goicoechea: ¿cómo le sentó ver a Arón Piper y Dua Lipa juntos?

Más información Ester Expósito y Jessica Goicoechea responden a las críticas tras su controvertida foto con C Tangana

Jessica Goicoechea y Arón Piper nos dejaron sin palabras cuando se conoció su relación sentimental. Y es que, es inevitable pensar que era una de las parejas más guapas y populares de nuestro país. Sin embargo, siempre les ha gustado llevar su relación en la más estricta intimidad, algo que ha hecho que no se conociesen muchos detalles de su romance.

Arón Piper y Jessica Goicoechea | Instagram Albert Mullor

El pasado mes de enero, tras unas increíbles vacaciones en las Islas Maldivas, decidieron emprender caminos por separado. Una ruptura que no se ha conocido hasta que el actor hace unos días se dejó ver en una actitud muy cariñosa y cómplice con Dua Lipa. La superestrella británica volaba hasta la capital hace una semana para ofrecer un concierto y, tras él, disfrutó de la noche madrileña muy bien acompañada y esto ha hecho saltar los rumores de una posible relación con Arón Piper.

Ahora ha sido la influencer quien, en un evento de Carolina Herrera y Harper's Bazaar en Madrid, ha dado su opinión sobre el supuesto romance entre su exnovio y la famosa cantante.

Ha aparecido con un ajustadísimo vestido negro de palabra de honor y con su complemento perfecto para el verano; unas gafas de sol.

Jessica Goicoechea | GTRES

Jessica ha atendido a 'Gtres' tan risueña como siempre y ha asegurado que está muy bien. "Igual he estado más dispersa, pero ahora estoy más centrada en mí mentalmente, en mí físicamente y en mí trabajo".

¿Qué opina del presunto romance de su ex?

La catalana ha afirmado que está "abierta al amor" de cara al verano y que se considera "muy exigente" a la hora de encontrar a alguien para abandonar la soltería. Más aún ahora que asegura que "el mercado está muy malillo". Pero si algo tiene claro, es que para que un chico llame su atención tiene que ser "humilde, gracioso, que le gusten los planes tranquilos, no tantas fiestas, más como yo".

Sobre los rumores sobre el presunto romance de Arón y Dua Lipa, la influencer no ha querido hablar mucho. Eso sí, ha dejado claro que "ya no estábamos juntos y, por lo tanto, me alegro mucho por él". No sabe muy bien lo que tienen el actor y la cantante, pero en caso de que sea cierto, "le parece maravilloso".

A pesar de que su relación con Arón Piper haya llegado a su fin, siguen manteniendo una muy buena amistad y se llevan muy bien: "Yo a él lo quiero mucho y le deseo lo mejor siempre", ha afirmado.

