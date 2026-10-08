El apoyo incondicional del exmarido de Marta Sánchez, Jesús Cabanas, en su primera exposición: "No podía faltar"

La cantante Marta Sánchez tiene una maravillosa relación con su exmarido y padre de su hija, Jesús Cabanas. Así lo ha dejado ver el profesional del sector audiovisual, quien ha asistido a la presentación de la primera exposición de arte realizada por Marta.

Y es que, desde toda la vida, la cantante de Soy yo ha sentido una fuerte pasión por el mundo del arte, siendo ella la creadora de collages dignos de museo. Años más tarde, la artista se ha decantado por crear su primera exposición física con trabajos propios, que se puede encontrar en Garaje Lola, en la ciudad de Madrid.

Así pues, en este artículo te contamos cuál es la relación entre la expareja, puesto que es más que evidente que es muy buena, y un poco más sobre la exposición que Marta Sánchez está llevando a cabo. ¡Vamos a ello!

Marta Sánchez y Jesús Cabanas | Gtres

La presencia de Jesús Cabanas

Marta Sánchez inaugura hoy su exposición de collages de manera pública, pero ayer hizo un pequeño recibimiento con las personas de su entorno más cercano, para que pudieran disfrutar de ese arte que tanto la caracteriza.

Además de su hija, Paula, no faltó al encuentro su exmarido, Jesús Cabanas, quien asistió de la mano con su actual pareja. Ante las cámaras de Europa Press, él dejó más que claro que la relación que tiene con la madre de su hija es buena: "No podía faltar", responde a la prensa cuando le preguntan si había venido a apoyar a Marta.

Jesús Cabanas llegando a la exposición de su exmujer Marta Sánchez | Gtres

Esta nueva faceta de la cantante es un momento vital importante para ella y para todos aquellos que la han visto desarrollar esta gran pasión: "Sí, lo es, para ella y para el resto de la familia", afirma, reafirmando que si una cosa es importante para su exmujer también lo es para él y para quienes la quieren.

El matrimonio, que se casó en 2002, estuvo unido ocho años, más que suficiente para conocerse plenamente el uno al otro. De hecho, Cabanas sabía de primera mano la fuerte dedicación de Marta con los collages, un pasatiempo que viene de lejos: "No, además lo hace muy bien", agrega cuando le preguntan si estaba sorprendido por esta nueva faceta.

Jesús Cabanas llegando a la exposición de su exmujer Marta Sánchez | Gtres

Mucho apoyo mútuo

No es sólo Jesús quien apoya a Marta en sus proyectos e incluso en los momentos y altibajos más personales. Así lo vimos en el gran respaldo que fue Marta para su exmarido en el reciente fallecimiento de su padre.

En un primer vídeo de despedida que Cabanas compartió en su Instagram, Sánchez comentó con cariño: "Es difícil expresar con palabras la grandeza de este ser humano. Me eternizaría en este mensaje… Inmenso hombre. No pude tener mejor suegro. Estoy muy, muy afectada por esta pérdida. Familia Cabanas Sánchez; ya sabéis lo que siento…os quiero. Siempre aquí para vosotros. Ánimo mi vida. Tu abuelo estará por siempre".

Marta Sánchez y Jesús Cabanas | Gtres

En una segunda publicación en la que se aprecia un retrato del fallecido a pies del altar, sin ninguna duda tomada durante la misa de despedida, Marta también dejó un comentario: "Maravillosa y emotiva misa en la que no deje de mirar la foto de este hombre al que tanto he querido y quiero diciéndole que le vamos a extrañar sobremanera… Nos deja un recuerdo y un mensaje verdaderamente especial… Por no hablar de lo mucho que me dio con su admiración por mi música. Preciosa la carta que tu hija le dedicó. Estoy muy orgullosa de los dos. Jesús. Tqm".

Marta Sánchez y Jesús Cabanas | Gtres

Con esta presencia pública en redes sociales, la artista no deja espacio para la duda, y es que ella y Jesús mantienen una muy buena relación pese a su divorcio. Seguramente mucho tendrá que ver que tienen una hija en común, aunque se tiene que valorar el sobre esfuerzo por mantener la cardinalidad y el cariño en momentos complicados.

Jesús Cabanas junto a su hija Paula | Gtres

Más sobre la exposición

Sánchez ha compartido con el mundo una de sus grandes pasiones: el collage. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, dónde ha detallado cómo empezó este gran hobby y toda la información sobre donde poder ir a ver la exposición: en Garaje Lola, en Madrid.

"Desde muy joven sentí una atracción especial por crear con las manos. Una de las asignaturas que más disfrutaba era Pretecnología, aquella materia tan característica de la EGB en la que descubrí mi facilidad y mi gusto por trabajar con papel, cartón y acuarelas", explica la misma Marta en una publicación de Instagram.

"Pero quizá el verdadero origen de estos collages esté un poco antes, en las revistas que veía en casa. Mi madre compraba los Vogue y Elle franceses de los años setenta y yo podía pasar horas observando aquellas fotografías llenas de color, moda y composiciones que despertaban mi imaginación", relata la cantante.

"Fue entonces cuando empecé a recortar todo aquello que llamaba mi atención. También heredé de mi madre una costumbre que, sin saberlo, acabaría acompañándome durante muchos años: pegar recortes en el interior de los armarios para guardar combinaciones de prendas, colores e ideas que no queríamos olvidar", cuenta desde el recuerdo.

"Poco a poco, los recortes salieron de los armarios. Primero llenaron corchos enmarcados, mezclándose con imágenes de decoración, moda, viajes y pequeñas cosas que simplemente me parecían bonitas. Más adelante comenzaron a ocupar superficies cada vez mayores, hasta convertirse en cuadros", confiesa sobre el proceso de creación.

"Así nació mi manera de trabajar. El color y la luz de mis obras aportan optimismo a los entornos donde habitan. Cada uno de estos cuadros lleva muchas horas de búsqueda, composición y desarrollo. Y durante ese proceso inevitablemente establezco una relación con ellos. Mientras coloco cada pequeño recorte, muchas veces pienso: ¿dónde terminará esta obra?, ¿quién la mirará cada día?, ¿conseguirá alegrarle la vista?", reflexiona.

Marta Sánchez en su exposición | Gtres

"De alguna manera, son mis pequeños hijitos de papel. Me acompañan durante semanas, a veces durante meses, mientras van creciendo pieza a pieza hasta que considero que están terminados. Después se van", añade.

"Debo confesar que siempre da un poco de pena dejar de verlos. Pero también me gusta imaginar que empiezan una nueva vida en otro lugar, acompañando a otras personas y formando parte de otros espacios. Y, sobre todo, llevando consigo aquello con lo que fueron creados: color, luz y optimismo", concluye Marta Sánchez sobre cómo funciona el ciclo de sus cuadros.