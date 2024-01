Anita Matamoros, rota de dolor, emociona con su mensaje de despedida a su perro Ringo: "Gracias por haberme acompañado en esta vida"

Malas noticias. Anita Matamoros ha reaparecido en Instagram para comunicar el fallecimiento de su perro Ringo. Era hace tan solo unos días cuando la influencer explicaba que su mascota había sufrido un accidente por el que estaba ingresado y en estado grave. Un triste varapalo que le ha dado una lección de vida: exprimir cada día como si fuera el último.

"Cuantísimo nos hemos mimado mi pequeño. Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura", ha comenzado su carta de despedida, que ha acompañado con un emotivo vídeo recopilatorio de los mejores momentos junto a Ringo.

La mascota, que no tardó en convertirse en el perfecto compañero de Anita, llegó a su vida cuando ella solo tenía nueve años como un regalo de Reyes que jamás va a olvidar. Desde entonces, no han parado de crear recuerdos juntos: "Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad".

Ahora que ha tenido que pronunciar el último adiós, la hija de Makoke ha querido pedirle perdón si alguna vez le ha fallado "como compañera", prometiendo haberle dado la mejor vida que ha sabido: "Estoy muy orgullosa de tu despedida, seis personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo…tu familia". Buen viaje Ringo: "Gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente".

Anita Matamoros se despide de su perro Ringo | Instagram

Por su parte, Kiko Matamoros también ha compartido un post en homenaje a Ringo, despidiéndose de él con unas emotivas palabras: "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo (…) Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo".