Anita Matamoros comparte la lección que ha aprendido tras el accidente de su perro Ringo: "Me lleva a valorar aún más a los que están"

"Siempre había escuchado que en pocos segundos se puede cambiar la vida de alguien", así ha comenzado la reflexión que ha hecho Anita Matamoros mientras atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

Hace tan solo unos días, la influencer comunicaba a sus seguidores que su perro Ringo había sufrido un accidente y que estaba ingresado con un diagnóstico muy grave. Un giro de 180 grados que le ha hecho parar, reflexionar y agradecer todas las cosas buenas de la vida. Y así ha querido dejar constancia en su último post, que no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo y cariño.

Para ella, Ringo ha sido siempre un pilar fundamental, y no tener su presencia en casa mientras lucha por su vida le ha dado una lección de vida: "Sé que es algo temporal, pasará. Sé que es un dolor egoísta y que, al final, son obstáculos que acaban haciéndome más sensible, mejor persona y mucho más fuerte". La hija de Makoke ha subrayado que desde el pasado domingo no es capaz de levantar cabeza y que toda esta situación le ha hecho estar "apagada".

En estos últimos días, Anita ha aprendido a permitirse ser vulnerable y "no sentir presión por tirar del carro", porque como diría su amiga Loreto Sesma, aunque piense que es de hierro, ha descubierto que en realidad es de seda. "Siempre he sido muy decidida, y ahora me siento incapaz de tomar decisiones. Tengo miedo a la culpabilidad y al arrepentimiento", ha sentenciado.

Los perros de Anita Matamoros | Instagram

Además, ha recordado el propósito que escribió hace justo un año: "Fue estar más presente en mi día a día, ser consciente de cuando las cosas iban bien y saborear cada momento. No era sano para mí parar solo cuando las cosas iban mal". Y lo que se convirtió en su rutina favorita fue agradecer cada día: "Dejar de sentir a Ringo en casa mientras él lucha por seguir adelante me lleva a valorar aún más a los que están, a quererles mejor, a disfrutar de esa compañía que hace que la vida sea más amena".

Anita ha nombrado las cosas por las que está agradecida, como el poder pagar el veterinario de Ringo o el sentirse arropada por tanta gente en estos momentos tan difíciles en los que ha podido parar su trabajo en las redes sociales. Un post en el que ha recopilado todos los planes que ha vivido esa semana en fotografías, sin saber que terminaría de esa manera: "Todos y cada uno de esos planes los exprimí y ahora son los que me dan fuerzas para estar bien".

Los perros de Anita Matamoros | Instagram

Para finalizar su reflexión, la hija de Kiko Matamoros ha querido mencionar a Ringo, deseando que todo salga bien: "No te saco de mi cabeza ni un minuto. Estás siendo mi maestro, me estás dando una buena lección".