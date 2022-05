Anita Matamoros: así ve a su hermana Laura tras su ruptura con Benji Aparicio

Este miércoles Anita Matamoros ha sido una de las invitadas al estreno de la cuarta temporada de la famosa serie 'Stranger Things' que ha tenido lugar en Madrid.

Un evento en el que la joven influencer dedicó unos minutos a hablar con la prensa.

Además de presumir de belleza sobre la alfombra roja, la hija de Kiko Matamoros también habló, aunque de forma muy discreta como siempre, de su familia. Y es que desde que se convirtió en un personaje público, Anita ha querido mantenerse alejada de la televisión y de todas las polémicas que rodean a su famosa familia.

Anita Matamoros | Gtres

Pero inevitablemente había un tema que ha sido complicado eludir: la reciente ruptura de su hermana Laura Matamoros y el cocinero Benji Aparicio.

Hace escasas horas se confirmaba que la pareja había decidido romper después de siete años de relación y tras haberse convertido en padres de su segundo hijo hace tan solo cinco meses.

Era la propia Laura la que confirmaba que su relación estaba en crisis hace semanas y quien ha confirmado la noticia a ¡Hola! asegurando que aunque lo han intentado, sus diferencias son irreconciliables: "Es verdad, se ha luchado, pero no se ha podido".

Una ruptura de la que su hermana Anita ha preferido no pronunciarse pero sí ha confesado cómo ve a su hermana a pesar de estar viviendo un momento complicado: "No te puedo decir absolutamente nada, no me meto para nada en eso. Es cosa de mi hermana y lo que sea preguntárselo a ella. Yo con mi hermana estoy fenomenal, la veo más guapa que nunca, espectacular y hasta ahí, eso es lo único que te puedo decir".

Continua sin mantener relación con su padre Kiko Matamoros

Y es que a pesar de que Anita no mantiene relación con su padre Kiko Matamoros desde hace tiempo, la joven sigue muy unida a su hermana y ahora mismo cuenta con su apoyo de forma incondicional.

