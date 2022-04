Anita Matamoros muestra el antes y el después de su último retoque estético en la cara

Con la llegada del buen tiempo, o mejor dicho de la nueva estación, muchas famosas, y famosos, aprovechan estos meses para ponerse a punto de cara al verano para lucir estupendos. Algunos optan por duros entrenamientos para llegar con cuerpazo a la época de playas y otros que no se conforman con la operación bikini y prefieren pasar por la mesa de operaciones.

Recientemente hemos visto a algunas caras conocidas ponerse en manos de profesionales para realizarse algún retoque. Tanto en el rostro, como Sofía Rey, quien ya casi se ha recuperado de la intervención o como Nacho Palau, que estos días ha mostrado el tratamiento al que se ha sometido, como también en el cuerpo, igual que ha decidido Rocío Flores, quien se ha realizado una liposucción para sentirse más cómoda consigo misma.

Los complejos son el principal incentivo que lleva a los personajes públicos y a las personas anónimas a acudir a centros estéticos realizándose operaciones y retoques que pueden tener diversos resultados y precios muy variados. La ultima en revelar cuál ha sido su nuevo cambio ha sido Ana Matamoros. La joven ha compartido con sus seguidores en Instagram el antes y el después de su marcado de mandíbula.

Por medio de un 'pregunta y respuesta' de la red social, la hija de Kiko Matamoros ha revelado más datos sobre el retoque estético hablando también de la reducción de pecho que se hizo hace un tiempo. Comenzando por su vida y lo que le gustaría hacer de cara al futuro, confesando que nunca ha vivido en otra ciudad que no fuera Madrid y Milán, también ha revelado que "cada vez tengo más claro que en unos años, tal vez cuando sea madre, quiero vivir alejada de la ciudad, en un sitio con mar y rodeada de naturaleza, Ibiza me encantaría", aseguraba.

Con fotos suyas de fondo, la hermana de Diego Matamoros ha ido respondiendo a las dudas de sus casi 700 mil seguidores, siendo las referentes a sus retoques estéticos las más repetidas. Anita Matamoros ha tratado el tema de su reducción de pecho: "En la última operación me quedó muy muy pequeñito, aun así volvió a crecer un poco, pero me encantaba también muy pequeño", ha confesado.

Ana Matamoros habla de su reducción de pecho | Instagram Anita Matamoros

Otra de sus seguidoras ha querido saber cómo han sido los beneficios después de pasar por el quirófano diciendo que la mayor ganadora fue su espalda. "La espalda, los dolores desaparecieron para siempre, y la ropa, antes no me ponía escotes, ni espaldas al aire, ni ropa ajustada...", ha asegurado, algo muy diferente a las múltiples opciones que tiene ahora con el pecho más pequeño.

Siguiendo con las respuestas, sus fans han querido saber cómo fue su retoque más reciente. Anita se sometió hace poco a una marcación de mandíbula y ha sido ahora cuando ha mostrado el resultado. Tal y como ha manifestado, acudió a su clínica de confianza, la misma en la que se realizó la reducción de pecho asegurando que "siempre buscan resultados más naturales y eso es lo que me gusta".

La marcación de mandíbula de Anita Matamoros | Instagram Anita Matamoros

Disculpándose por si los datos que estaba dando no eran del todo ciertos y diciendo "si me equivoco en algo lo siento, no soy ninguna profesional", ha revelado que es retoque mantiene su efecto más de un año, "incluso que nunca acaba de irse del todo. Supongo que depende del producto y de la persona", añadía la influencer.

Anita Matamoros habla sobre su último retoque estético | Instagram Anita Matamoros

"No duele! Además te pueden poner antes una cremita anestésica", contestaba a una seguidora preocupada por lo que pudiera doler. El tratamiento se lleva a cabo por inyecciones de ácido hialurónico con lo que se busca "dar más volumen a la zona", continuaba.

En su imagen comparativa se puede ver claramente cómo se ha afinado su rostro y cómo ha quedado su cara. Un cambio sutil y natural que no es nada agresivo y que ayuda a mejorar la armonía facial y aportar un aspecto juvenil, todo ello sin efectos secundarios. Un retoque que ha encantado a todos quienes no han dudado en afirmar que "está guapísima".

