Anita Matamoros se somete a una nueva intervención bucodental y comparte una imagen sin diente

Anita Matamoros aparecía este miércoles en redes sociales desde el dentista, y poco antes de pasar por quirófano, para comunicar a sus seguidores que debía someterse nuevamente a una intervención quirúrgica debido a su problema "de siempre" en la boca.

La hermana de Laura Matamoros ya había explicado hace un tiempo que padecía un problema bucodental por el que ya había tenido que pasar por quirófano dos veces, antes de esta última operación debido a que no conseguían solventarlo.

Al parecer, el problema surgió debido a una mala caída cuando Anita era tan solo una niña. La joven perdió el nervio y el diente y desde entonces, no han dejado de surgir problemas ya que no han conseguido encontrar una solución definitiva.

La primera vez le hicieron un injerto en el hueso que no funcionó: "Se me perdió el 70% de lo que me pusieron. La encía se iba retrayendo. Se me estaba poniendo de un color oscuro y, si lo dejas pasar, acabas perdiendo el hueso", explicó hace varios años.

En 2020, tuvieron que operarla de urgencia tras haberse dado un golpe en la misma zona: "Me tuvieron que operar de urgencia porque desde hace muchos años llevo un diente falso. No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso. Me cancelaron la cita con todo esto del coronavirus, me di un golpe en casa y así estaba ayer antes de operarme", contó durante el confinamiento en su Instagram.

Anita Matamoros en el dentista | Historias de Instagram Anita Matamoros

La influencer se pronunciaba ayer en sus historias de Instagram para explicar la tercera intervención a la que debía someterse: "Hoy me opero de la boca, otra vez. De lo mismo de siempre, el injerto de hueso, de encía… Los próximos días estaré un poco pachucha. Espero que esta sea la última operación, cruzo los dedos", contaba a sus seguidores esperanzada, esperando que fuese la última vez que tuviese que pasar por quirófano.

