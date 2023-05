La "angustia" de Laura Matamoros por la operación de su hijo pequeño: "Lo peor es el proceso y la anestesia"

Laura Matamoros ha utilizado sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores. Este lunes, la influencer publicó en las historias de Instagram que estaba en el hospital con su hijo pequeño, Benji, quien iba a someterse a una pequeña intervención a causa de una obstrucción en uno de sus lagrimales. Algo que causó una gran angustia en la joven, quien a pesar de tener una gran confianza en los médicos y de saber que se trataba de una operación de lo más rutinaria seguía sintiendo preocupación por el bienestar de su hijo.

La hermana de Anita Matamoros compartió con su millón de seguidores una imagen en la que estaba en la sala de espera de un hospital y, a pesar de que no se le veía mucho la cara porque llevaba mascarilla, en sus ojos se reflejaba la preocupación y la angustia por su hijo pequeño: "Hoy le hacen una pequeña intervención al bebé, le abren el lagrimal. No sabéis qué angustia tengo ahora mismo. Se que está en las mejores manos y que es una operación muy común y que no pasará nada, pero sigo con angustia", explicó.

Laura Matamoros explica la intervención de su hijo | Instagram

Esta "pequeña intervención" a la que tuvo que someterse Benji es muy común entre los niños, le ocurre a ciertos bebés cuando la membrana que tienen al final del conducto lagrimal se obstruye. En ocasiones, cuando el niño crece esa obstrucción se abre sola y en otros casos como el del hijo pequeño de Laura, debe operarse.

Horas después de compartir que Benji se encontraba en quirófano, Laura subió otra historia con la que tranquilizó a todos sus seguidores y en la que compartió que la intervención había sido todo un éxito, que ya habían vuelto a casa y que, a pesar de que la anestesia fue bastante incómoda para el pequeño, todo había salido a la perfección.

"Ya en casa, ha salido todo bien, se ha despertado de la anestesia bastante incómodo... pero se le ha pasado rápido. Qué angustia he pasado, la intervención ha sido muy rápida, lo peor es el proceso y la anestesia", ha explicado, que para recuperarse de este largo día disfrutó de la tarde junto a sus hijos viendo 'La Sirenita'.