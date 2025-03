Anabel Pantoja, ¿crisis con David Rodríguez? La foto con la que desmienten los rumores de que no están bien

La semana pasada, Anabel Pantoja y David Rodríguez protagonizaron una fuerte discusión en público en el aeropuerto de Las Palmas. En los últimos días, la pareja ha realizado varios viajes desde Las Palmas de Gran Canaria, donde residen, a Sevilla y Córdoba, donde viven sus familias.

Esta situación ha alimentado los rumores de crisis entre ambos. Sin embargo, Anabel no ha querido quedarse callada y ha compartido en Instagram un mensaje...

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido un carrusel de imágenes en las que enseña algunos de los momentos que ha vivido durante los últimos días que ha pasado en Sevilla y Córdoba. En las fotos aparece junto a su pareja, David Rodríguez, y un grupo de amigos, disfrutando en estas dos ciudades.

David Rodríguez y Anabel Pantoja | Gtres

Han pasados unos días muy especiales juntos, en los que han aprovechado el buen tiempo para salir, comer en la Calle Capitulares y disfrutar de una procesión, en la que también estuvieron presentes algunos de sus amigos que pudieron ver a la pequeña Alma.

En la publicación, Anabel ha compartido imágenes de todo esto, desde platos típicos andaluces hasta los nuevos vaqueros que se ha comprado. Pero lo que ha llamado la atención, ha sido que la primera imagen que aparece es junto a David, abrazados, nariz con nariz, compartiendo una sonrisa cómplice. Una imagen con la que desmiente que haya crisis entre ellos...

La influencer ha acompañado la publicación de un mensaje muy emotivo: "Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, vivir y sumar".

Estas imágenes llegan en un momento complicado para la pareja y no es solo por la discusión de hace unos días. Desde que comenzó el año, Anabel y David están en el foco mediático tras conocerse que están siendo investigados por el TSJC, por el ingreso hospitalario de su hija Alma. Aunque no han dado declaraciones públicas sobre el proceso, ambos se han refugiado en su entorno más cercano.

Hace unas semanas, Benita, antes conocida como el Maestro Joao, habló sobre el estado anímico de Anabel y David. Dijo que, aunque están muy bien como pareja, la situación les está afectando mucho. "Es una cosa terrible lo que les ha pasado. Han sufrido la estigmatización de muchas palabras", expresó Benita.

Anabel Pantoja y David Rodríguez | Gtres

A pesar de todo, Anabel ha querido mostrar en redes que David y ella están juntos y felices, rodeados de su gente y sumando momentos que le den un respiro en medio de este complicado momento.