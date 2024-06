Yulen Pereira, al ser preguntado por el embarazo de Anabel Pantoja: "Es raro e incómodo"

El embarazo de Anabel Pantoja un año después de haber comenzado su historia de amor con David pilló de sorpresa al país entero. Se conocían las ganas de ser madre de la sobrina de Isabel Pantoja y también que estaba viviendo una etapa muy bonita junto al fisio, pero nadie se imaginaba que daría este paso que tanto deseaba en 2024. Y mucho menos Yulen Pereira, su expareja.

El esgrimista ha asistido al evento por el 10º aniversario de Parque Warner Beach y, muy amable con Europa Press, ha comentado una de las noticias del año. "Lo que ha pasado del embarazo me es completamente indiferente. Ella es lo que estaba buscando, enhorabuena, no te puedo decir mucho más", ha expresado.

Yulen Pereira en el 10º aniversario de Parque Warner Beach | Gtres

Su historia de amor empezó en Honduras, pero tuvo un punto final más pronto de lo que se esperaba. A pesar de todo, Yulen le ha deseado lo mejor en esta nueva etapa. Eso sí, sin perder la oportunidad de lanzarle un dardo: "Cada uno pensamos una cosa diferente y me lo voy a guardar un poquito para mí, porque si no el micrófono se va a poner muy caliente".

Aunque nunca quisieron entrar en detalles sobre su ruptura, sí que el nombre de David sonó con fuerza mientras Anabel y Yulen todavía estaban juntos. Pues, cabe recordar que la influencer conoció al fisioterapeuta durante la gira americana de su tía Isabel y a su regreso rompió con el esgrimista. Un capítulo que ahora él ha recordado: "Me preguntáis cómo le va a mi ex con el chaval al que se le relacionó cuando estaba conmigo y ahora va a ser padre, es raro e incómodo. Prefiero no meterme mucho en estos temas, solo desearle, yo conozco a Anabel y sé que lo quería, desearle que le vaya bien".

Yulen Pereira y Anabel Pantoja en la MBFWM | Gtres

Sin querer dar más declaraciones sobre el embarazo de Anabel, Yulen ha confesado que se encuentra en un momento muy bonito de su vida, "disfrutando del verano y de la soltería" y con planes a corto plazo junto a su familia.