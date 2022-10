Anabel Pantoja estalla contra las críticas tras compartir una foto al natural: "Después hablamos de salud mental"

Anabel Pantoja empezaba el día compartiendo su foto más natural. Se mostraba ante la cámara en albornoz, con una toalla sujetando su pelo, sin filtros, sin maquillaje y agregando un "yo misma" al pie de la publicación.

Sin embargo, lo que normalmente se considera un acto de lucha contra la norma, una revolución por no 'encajar' en los estándares de belleza, ha tenido otra recepción.

La foto más natural de Anabel Pantoja ha sido cuestionada precisamente por su naturalidad. Y es que son muchos los seguidores que han llenado su muro de comentarios que a la influencer no le han hecho gracia.

"Claro, sin maquillaje ahora que te has pinchado toda la cara", "no maquillaje, pero rellenos de bótox, ácido hialurónico y cóctel de vitaminas", "no te pongas más labios, corazón", "esta ni con dinero es guapa", "no sé por qué os ponéis todas esa boca que parece que os ha picado una avispa", son algunos de los comentarios que se leen a simple vistazo.

Ante la oleada de críticas, Anabel ha decidido subir una story difundiendo su opinión al respecto y ha sido muy tajante.

La respuesta de Anabel a la críticas por su última foto

"Sí, me he pinchado bótox y un poco de ácido en el labio", empezaba Anabel Pantoja antes de publicar la oleada de comentarios que había recibido en menos de una hora.

"Creo que cada persona se tiene que sentir agusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben de pasar líneas e insultar como se hace", decía tajante.

Y es que ha recalcado que, de seguir así, "vamos a acabar mal", pues "no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios".

"Después hablamos de la salud mental y protegernos", escribía. "Lo triste que todos (los comentarios) vienen de mujeres", decía tajante.

