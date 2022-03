Omar Sánchez aclara cómo es ahora su relación con Anabel Pantoja tras su separación

Tras más de cuatro años juntos y apenas unos meses como marido y mujer, Anabel Pantoja y Omar Sánchez ponían fin a su relación tras los rumores de ruptura marcados por una presunta infidelidad de la colaboradora.

Algo que ella misma se encargó de desmentir en sus redes con un comunicado: "Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada. Para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javier Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias'', expresó entonces.

Desde entonces, ambos están centrados en sus proyectos profesionales. El canario no deja de trabajar y compagina la escuela de surf que tiene en Gran Canaria con numerosos proyectos como influencer que le hacen desplazarse cada vez más a Madrid.

Y ha sido tras su llegada a la capital, donde también se encuentra la prima de Kiko Rivera, con quien se reencontró recientemente en La Graciosa, cuando Omar al fin se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan que podría haber rehecho su vida al lado de una misteriosa joven rubia con la que se le ha visto pasar tiempo estas últimas semanas.

"Me sacan novias de todos lados", ha confesado con una sonrisa sin revelar el nombre de la atractiva mujer: "Es una amiga, una amiga de hace muchos años". "Son tonterías, ahora me sacan novias y novios, de todo" ha añadido, desmintiendo así esta presunta relación.

Unas palabras que ni confirman ni desmienten si podría haber recuperado la ilusión junto a ella pero sí ha hablado sobre cómo está su relación actualmente con la sobrina de Isabel Pantoja tras su separación: "Muy bien, la verdad es que bien. Somos amigos".

