Anabel Pantoja, al borde de las lágrimas tras recibir todo tipo de insultos por su físico

Anabel Pantoja compartía hace unos días una publicación en la que aparecía completamente desnuda mientras se tapaba únicamente con un sombrero gigante. “Lo que ves”, escribía la televisiva junto a la imagen, y es que la sobrina de Isabel Pantoja nunca ha tenido complejos por mostrarse cuál es.

Esta misma semana también compartía unas imágenes suyas en bikini mientras disfrutaba de un día de piscina. Pero en esta ocasión a Anabel parecen haberle afectado los mensajes que algunos de sus haters le dejaban, tanto es así que al borde de las lágrimas confesaba lo muy harta que está de este tipo de situaciones.

“Sois despreciables”, comenzaba lanzando Anabel. Y es que tras ver los comentarios que le han escrito, no ha podido por más que pararse a decir: "Me he parado a mirar la publicación que subí ayer y la mayoría de los comentarios son diciéndome que no trabajo y que solo vivo del cuento y del apellido. Que no esté en la televisión no significa que no trabaje". Y añade: "No estoy obligada a dar explicaciones, pero me ha llamado la atención la cantidad de comentarios que he recibido por este tema. Esta semana viajo a tres ciudades distintas para seguir trabajando. Yo respeto todos los trabajos, así que, por favor, respetad el mío".

La respuesta de Anabel Pantoja a sus haters | Instagram Stories Anabel Pantoja

Pero los calificativos contra su físico han sido los que más se han sucedido, desde “parece que estás embarazada”, o “vaya abdominales raros”, a “esperpento” o “eres un trozo de tocino”, han sido solo algunos de ellos. A lo que Anabel ha respondido: "Yo no me meto con la gente. Mejor poneros a trabajar, a cuidar a los niños, a cocinar o a hacer deporte. Dejad de meteros en mis fotos para insultarme. Hay gente muy cruel, pero jamás pensé que se llegaría a estos términos".

