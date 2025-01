Álvaro Morata recuerda todo lo que sufrió Alice Campello al dar a luz a su hija en el segundo cumpleaños de la pequeña

En agosto de 2024, se hacía pública una impactante separación: Álvaro Morata y Alice Campello anunciaban que se separaban después de ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Una noticia que, a pesar de que confirmaba los rumores que llevaban semanas circulando, fue una sorpresa para todos ya que apenas unos días antes les habíamos visto celebrando juntos la Eurocopa junto a sus hijos.

Álvaro Morata y Alice Campello celebrando la victoria de la selección española en la Eurocopa 2024 | Gtres

Desde su separación, la expareja ha demostrado un gran respeto el uno por el otro. Y si han sido varias las ocasiones en las que la famosa influencer italiana ha salido en defensa de su exmarido y padre de sus cuatro hijos, ahora ha sido el futbolista el que ha demostrado con el mensaje que ha escrito por el cumpleaños de su hija Bella lo mucho que la respeta y le agradece el gran esfuerzo que tuvo que hacer, luchando incluso por su vida, a consecuencia del parto de la pequeña.

Después de someterse a una cesárea, la infuencer italiana comenzó a tener complicaciones: tuvo que pasar por quirófano e incluso se temió por su vida. "Permanecí doce horas en el quirófano, donde me intubaron y me hicieron diecisiete transfusiones de sangre", contaba, meses después de lo ocurrido, en una entrevista que concedió al programa italiano Verissimo. "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", relataba en unas estremecedoras declaraciones.

Una dura experiencia que vivió la familia y que Morata tiene muy presente y así lo ha demostrado con el mensaje que le ha dedicado a su hija por su segundo cumpleaños: "Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón gracias @alicecampello por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi".