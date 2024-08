Alice Campello defiende a Álvaro Morata de las acusaciones que ha recibido tras su separación: "No hay mejor persona"

No han tardado en surgir las especulaciones sobre el motivo de la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello. La famosa pareja confirmaba su ruptura después de las especulaciones que surgieron debido a indicios que dejaban entrever un supuesto distanciamiento entre ellos: como la ausencia de alianza en el futbolista o el cambio de nombre en sus redes. Después de esto, Morata confirmaba a través de un comunicado en Instagram que separaban sus caminos: "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo".

Minutos después lo confirmaba Alice confesando que esta decisión no ha sido nada fácil: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida".

Alice Campello y Álvaro Morata | GTRES

Eso sí, los dos en todo momento han querido recalcar el amor que se han tenido y todos los buenos momentos que han pasado junto a la familia de cuatro hijos que han formado.

Una situación complicada para ambos en la que han pedido respeto: "Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía" escribía el próximo jugador del Milán.

Alice, por su parte, ha querido agradecer todos los mensajes de cariño y de respeto que ha recibido tanto ella como Morata: "Gracias por todos los mensajes y a todas las personas que entienden la situación y no juzgan".

Y con esta noticia que nadie se esperaba, ya que hace semanas la pareja publicaba imágenes juntos muy felices, no han tardado en surgir diversas causas sobre la ruptura.

El exjugador del Atlético de Madrid está ahora envuelto en acusaciones sobre las que se ha visto obligado a pronunciarse.

La influencer no ha dudado en posicionarse al lado del padre de sus hijos y evitar que esta situación dañe su imagen: "Álvaro es la persona más increíble que he conocido jamás y que nunca ha habido una falta de respeto por parte de nadie".

Ha pedido por favor que la gente no se crea todo lo que lee o dicen y que al fin y al cabo el amor que han vivido solo lo saben ellos: "No hay mejor persona que él. Por favor no creáis todo lo que leéis... hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal... nuestros problemas como pareja son nuestros, esto no nos quita el amor incondicional que sigue existiendo de ambas partes".

Comunicado de Alice Campello en sus redes | Instagram

Alice ha querido recalcar la bonita familia que han formado y que a pesar de las diferencias entre los dos, siempre se tratarán con respeto y con el amor que un día se tuvieron: "Siempre seremos una familia y siempre nos respetaremos por lo que hemos vivido y por nuestros 4 hijos. No tengo nada más que decir".