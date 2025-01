Álvaro Morata y Alice Campello confirman su reconciliación: la romántica foto que han compartido

Este 28 de enero es un martes lleno de amor. Y así lo han demostrado Alice Campello y Álvaro Morata en sus respectivos Instagrams. Y es que, cuando sonaban con más fuerza que nunca rumores de reconciliación, la pareja ha decidido dar un paso al frente y confirmar a golpe de foto que sí, que vuelven a estar juntos y más que felices que nunca.

Lo han hecho con una publicación (no conjunta, cada uno la suya) pero con la misma foto en blanco y negro, en la que han escrito un corazón rojo dejando constancia de esta segunda oportunidad. En ella, el futbolista le da un beso a la italiana mientras ella sonríe. Y sobran las palabras.

Aunque ha sido una de las noticias más aplaudidas, la pareja ha decidido bloquear los comentarios para que nadie pueda opinar sobre la decisión que han tomado como familia. Y vivir este momento tan dulce que están viviendo, sin dejarse influir por nadie.

Lo que sí ha hecho Alice ha sido compartir a través de sus stories algunos mensajes de sus amigos que se han alegrado por la noticia. Además, después de haber recibido miles de mensajes de cariño, ha querido agradecer todo el apoyo: "No tengo palabras por todos los mensajes preciosos que estamos recibiendo y no sabéis lo que me emociona veros tan felices por nosotros… Os lo agradezco mucho".

Alice Campello agradece el cariño tras confirmar su reconciliación con Álvaro Morata | Instagram

Una bonita segunda oportunidad

Fue el pasado mes de agosto, cuando parecía que su historia de amor estaba mejor que nunca, cuando la pareja anunciaba por sorpresa su separación. Tras ocho años de relación y cuatro hijos en común, separaban sus caminos de forma amistosa, mirando siempre por el bien de sus pequeños y descartando la existencia de terceras personas.

Morata empezó una nueva etapa de su carrera en Milán y Alice se mudó a la ciudad italiana para que sus hijos estuvieran siempre cerca. Cinco meses después, se han dado cuenta de que el amor es más fuerte que sus diferencias.