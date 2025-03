Álvaro de Luna se sincera sobre los rumores que han circulado desde su ruptura con Laura Escanes: "Es duro"

Álvaro de Luna se dejó ver este sábado la clausura de la 28 edición del Festival de Cine de Málaga y allí habló abiertamente, tras años de especulaciones y rumores, sobre su polémica ruptura sentimental con Laura Escanes.

A finales del 2023 se hacía pública su ruptura y desde entonces se ha hablado de una guerra entre ellos, de los motivos que les llevaron a separarse, de lo injusto que fue el cantante o de las indirectas de la influencer por redes sociales.

Pero lo cierto es que los protagonistas poco han hablado abiertamente sobre ello.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la Fashion Week Madrid | Gtres

En esta ocasión, el artista ha vuelto a dejar claro al ser preguntada por la influencer que esas cuestiones es algo que le "incomoda mogollón y que no me siento cómodo respondiendo"

El cantante ha asegurado que prefiere no ser preguntado por ese capítulo de su vida "porque no me siento cómodo": "Yo no vengo a hablar de la vida de nadie, no es algo que me apetezca".

"Es algo que ya se ha cerrado y que está ahí", ha señalado, afirmando que le han dolido cosas dichas sobre él, pero que al final le da igual ya que opina que "cada uno que piense lo que quiera".

Laura Escanes y Álvaro de Luna | Instagram (lauraescanes)

"Ha habido ciertos momentos en los que yo he dicho: 'Jolín, es demasiada intensidad', si ya estoy diciendo que no estoy cómodo con esto, como constantemente esa misma pregunta, pues sigue incomodando, entonces yo creo que es importante también un poco ponerse en la piel del otro", reflexionó.

Al cantante no le sorprende todo lo que se ha dicho de él porque "cuando no te conocen y no saben qué es lo que ha pasado, la gente al final acaba especulando", algo que es "duro", pero "también hay que ser un poco consciente de que cuando estás expuesto es lo que hay".