Alice Campello sorprende al enseñar su tripa dos meses después de dar a luz: "Veo resultados"

El ingreso en la UCI de Alice Campello el pasado 9 de enero tras las complicaciones que sufrió después del parto de su hija Bella hizo que lo que pensó que sería "uno de los días más bonitos de mi vida" se convirtiera en una auténtica pesadilla que, afortunadamente, quedó en un gran susto.

Tal y como, recuperada de su contratiempo de salud, demostró en su visita al programa 'Verissimo' en la televisión italiana para relatar en detalle cómo el miedo estuvo muy presente en los momentos posteriores a su parto por cesárea, "ya que no pude haber elegido otra cosa", tras levantarse la sábana "y ver una hemorragia".

Una entrevista donde, con admirable entereza, reveló que estuvo a punto de morir: "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", confesó.

Por suerte, a día de hoy, la joven se encuentra prácticamente recuperada y con un aspecto físico estupendo, tal y como dejó evidencia en la reciente portada de ¡HOLA! que protagonizó junto a su familia y donde recordó cómo, tras empezar a "sangrar muchísimo", vio "la cara de Álvaro (Morata) súper blanca".

Ahora, en un momento inmejorable de su vida en el que disfruta de la benjamina de la familia, Alice Campello ha hecho uso de sus redes para mostrar cómo está actualmente su tripa dos meses después de dar a luz.

La modelo ha acudido a una doctora de la que confiesa haberse enamorado para realizarse un tratamiento en el abdomen del que asegura que "solo con una sesión veo resultados": "Me he ido a hacer el láser de las estrías y no sabéis cómo me está mejorando toda esta parte", ha explicado a través de sus Instagram Stories.

Asimismo, la joven también ha confiado en esta profesional para eliminar "las manchas de la mano" que hace apenas un mes enseñó a través de su perfil.