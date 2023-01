La mujer de Koke, Beatriz Espejel, revela cómo se encuentra Alice Campello tras hacer público que casi muere después de dar a luz

Este lunes se ha celebrado la VII Gala de los Premios Anuales de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que ha tenido lugar en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital española. Hasta allí, ha acudido el jugador del Atlético de Madrid, Koke, que ha sido uno de los premiados, acompañado de su mujer Beatriz Espejel.

Koke y su mujer Beatriz Espejel | Gtres

La mujer del capitán del Atlético de Madrid dedicó unos minutos a la prensa y, entre otras cosas, habló sobre el estado de Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Recientemente, la famosa influencer italiana concedía una entrevista al programa 'Verissimo' y revelaba qué había sucedido tras el parto de su cuarta hija por lo que estuvo a punto de morir, Bella, por el que tuvo que permanecer varios días ingresada en la UCI. "Permanecí doce horas en el quirófano, donde me intubaron y me hicieron diecisiete transfusiones de sangre", confiesa la influencer, que, con admirable entereza, añade que "la última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".

Unas estremecedoras declaraciones que han generado un gran impacto y sobre las que se ha pronunciado Beatriz Espejel que comparte una gran amistad con Alice: "Está estupenda para todo lo que ha pasado. La admiro un montón"."Aparte de que tiene una genética muy buena, Ali tiene una mentalidad súper fuerte. Es alucinante porque igual otra persona en su misma situación hubiera quizá padecido de otra manera, pero a los pocos días de estar en casa ya estaba llamándonos", declara ante los micrófonos.

Además, Beatriz también se ha pronunciado sobre cómo es la nueva hija de la pareja: "Es un bombón, Bella es un bombón. Está súper chiquitita, ajena a todo lo que está pasando en este momento. En algún momento se lo contaremos cuando sea más mayor".

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.