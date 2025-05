Alice Campello explica su enfado al ser fotografiada en silla de ruedas tras su operación: "No es nada grave"

Este fin de semana, Alice Campello se ha visto en la obligación de contar su último problema de salud: una operación "nada grave" a la que se ha sometido en Nueva York. Y es que, durante su ingreso hospitalario, ha visto cómo personas que la reconocieron la fotografiaban, algo que ha querido denunciar públicamente.

Todo ha empezado con un stories que ha compartido la italiana haciendo videollamada con Álvaro Morata: "Ahora mismo en Estambul están celebrando otro título de Álvaro y del Galatasaray y me hubiera gustado estar allí, pero me operaron hace poco (nada grave) y todavía no me siento tan bien como me hubiera gustado y lamentablemente no puedo estar presente".

Alice Campello y Álvaro Morata haciendo videollamada | Instagram @alicecampello

Unas declaraciones que han preocupado a sus seguidores y tras las que la italiana ha querido denunciar una situación que ha vivido a raíz de esta operación. Como ha contado, como "tenía problemas para caminar" después de la operación, los médicos la sacaron a tomar el aire en silla de ruedas. Un protocolo que se sigue en cualquier hospital.

Lo que no se esperaba era que en tales circunstancias la fotografiasen: "Me quedé en shock porque unos italianos y españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas sentada en la silla de ruedas y se las mandaron a periodistas".

Afortunadamente, los periodistas se pusieron en contacto con Alice y le explicaron su decisión de no publicarlas: "Gracias a Dios todavía hay personas buenas y humanas". Pero no se ha querido quedar callada y ha lanzado una petición: "Si por casualidad me viste, te mandaron esas fotos o tomaste esas fotos, no es nada grave".

Alice Campello denuncia una situación en el hospital | Instagram @alicecampello

Sin querer entrar en detalles sobre el motivo de su intervención hospitalaria ni de cómo se encuentra, Alice ha respondido enfadada a la situación que tuvo que vivir en un momento complicado: "Gracias a Dios no es nada grave, pero sí así hubiera sido y se hubieran publicado, habrían causado un gran problema a mí, a mi familia y a mis hijos. Hay momentos y momentos en los que necesitamos respetar más a las personas".

Tras esto, la italiana ha compartido un stories en el que Álvaro le da las gracias por estar siempre a su lado y confiesa que la echa de menos. De momento, se desconoce cómo se encuentra la italiana y si volverá a hablar de este problema de salud, pero el último vídeo de sus hijos en el patio de su casa confirma que ya está recuperándose en su hogar.