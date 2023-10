Alice Campello revela el infierno que está viviendo como víctima de una suplantación de identidad

Alice Campello, una de las influencers más aclamadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ha hablado del último revés al que ha tenido que hacer frente en la red. La italiana ha sufrido una suplantación de identidad por una persona que está intentando estafar a sus seguidores.

A través de su Instagram, ha asegurado no conocer de nada este perfil de Instagram que está utilizando su imagen y su nombre con fines delictivos.

La modelo ha reaparecido ante las cámaras en un evento de Mayoral en el que ha hablado para los micrófonos de Europa Press sobre el infierno que está viviendo tras este último varapalo. Alice Campello ha contado que se trata de una persona que, desde Italia, se está poniendo en contacto con muchos de sus seguidores con el único objetivo de conseguir dinero a su costa.

Alice Campello en un evento de Mayoral | Gtres

"La gente se lo cree. No sé cómo tiene mi DNI y se lo manda a las personas diciendo que me conoce y realmente me lo ha robado", ha explicado, subrayando la importancia de denunciar estas situaciones que cada vez son más habituales en las redes sociales.

Muy cercana con la prensa, Alice se ha pronunciado sobre diferentes aspectos de su vida: lo mal que lo pasó con el nacimiento de su hija Bella, lo muy enamorada que está de su marido Álvaro Morata o cómo es ella como madre.

Alice Campello y Álvaro Morata | Cordon Press

Incluso, a raíz del reciente robo que han sufrido Sergio Ramos y Pilar Rubio en su casa de Sevilla, la influencer italiana ha revivido ante las cámaras lo mal que lo pasaron ellos que también sufrieron un asalto en su casa con sus hijos dentro: "Es muy duro, se sufre mucho, para nada por el hecho material, pero por el hecho de que han entrado en tu intimidad y han tocado tus cosas, es horrible".

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.