Alejandro Sanz felicita a su hijo y a su padre mostrando las tres generaciones de su familia

Alejandro Sanz ha publicado una tierna fotografía en honor al cumpleaños de su padre y de su hijo que casualmente comparte fecha de nacimiento. En la instantánea el artista aprovecha para demostrar el parecido de las tres generaciones de su familia: abuelo, padre e hijo.

La famosa fotografía que ha revolucionado las redes sociales consiste en un collage de tres imágenes en el que aparece tanto el padre, como el hijo, como el propio Alejandro, de perfil y en blanco y negro, dejando constancia de esta manera del sorprendente parecido entre ellos.

"Ellos forman los perfiles de la persona que soy. Como hijo y como padre, nos vamos formando en generaciones para superar lo anterior. Mi padre me hizo mejor, y espero seguir su ejemplo para dar a mi hijo tanto y todo como ser humano para ser mejor que yo. Hoy, era el cumpleaños de mi padre y también es el de mi hijo Alex, y como he dicho, las casualidades no son. Este día tenía que ser. Os quiero", dedicaba el artista estas palabras tan tiernas en la publicación.

Hace un año repetía el mismo proceso, y le dedicaba estas palabras a su hijo que cumplía su mayoría de edad y a su querido padre, publicando también un post de ambos: "No creo que sea una coincidencia que hoy sea el cumpleaños de mi padre, Jesuli y de mi hijo, Alexander; ambos artistas de vida y de música. Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros. Hoy, soy un padre y soy un hijo celebrando vuestra vida".

Alejandro siempre presume de su familia. Tiene 4 hijos: Manuela, la primogénita, de 20 años cuya madre es Jaydy Michel, Alexander, de 19 años, fruto de la relación con la diseñadora Valeria Rivera, Dylan, de nueve años, y Alma, de seis, hijos que comparte con su expareja Raquel Perera.

Actualmente el artista tiene una relación sentimental con Rachel Valdés con la que celebraba hace unos días su cumpleaños y le dedicaba estas tiernas palabras: "Hoy cumple años este pedazo de mujer, mi cañón, mi inspiración, feliz cumpleaños vida mía. Gracias por lo que haces conmigo. Y lo que creas a tu alrededor".

...

Seguro que te interesa

La marca que le ha dejado la mascarilla al hijo de Alejandro Sanz