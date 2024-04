Alejandra Rubio genera muchos comentarios por su nuevo tatuaje: una frase que tendrá significado pero que de momento no ha desvelado

A mediados del pasado mes de febrero la revista Semana sorprendía anunciado en su portada la nueva relación de dos conocidos hijos de famosos: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La pareja era fotografiada en Madrid protagonizando unos románticos besos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Madrid | Europa Press

Desde que salió a la luz, su romance ha estado en boca de todos. Rumores e informaciones que han ido saliendo a las que Alejandra ha reaccionado, como cuando se publicó que la hija de Terelu podría estar embarazada después de haber sido vista supuestamente comprando unos test de embarazo. Una noticia que dejó completamente en shock a la joven que no dudó en desmentirlo rápidamente: "¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Bueno, si os creéis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo... ¿Pero esto es en serio? ¿Estamos de broma?", confesaba muy sorprendida a los micrófonos de Europa Press.

Alejandra Rubio | Europa Press

Y esta vez ha sido la propia Alejandra la que ha dejado muy sorprendidos al resto tras compartir en Instagram una galería de imágenes donde muestra el nuevo tatuaje que se ha hecho. Un tattoo que es una frase, que aunque seguramente para ella tenga mucho significado de momento no ha revelado: "Tostadas con tomate, un café y un piti".

"¿En serio te has tatuado eso?" o "Qué cosa más absurda y ridícula", le escribían algunos de sus seguidores junto a esta comentada publicación.

¿Desvelará finalmente Alejandra Rubió qué significado tiene para ella esta frase después de lo mucho que se está hablando de ello o preferirá que siga siendo toda una incógnita?