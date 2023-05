Alba Silva, destrozada e incapaz de contener las lágrimas al preguntarle por su marido Sergio Rico, que continúa en la UCI

Máxima preocupación por el estado de Sergio Rico. El portero del París Sain Germain sufría un grave accidente este domingo en El Rocío con un caballo y fue coceado en varias ocasiones por el animal desbocado y, tras ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital sevillano Virgen del Rocío con un traumatismo craneoencefálico, se encuentra sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A la espera de un nuevo comunicado por parte del centro médico, las últimas noticias sobre el futbolista son preocupantes. Las próximas horas son clave y los médicos intensivistas que le están tratando podrían reducir la sedación para ver cómo responde el portero.

Durísimos momentos en los que su mujer, Alba Silva, no se separa de su lado. Este lunes la influencer rompía su silencio a través de sus redes sociales y, agradeciendo el cariño que está recibiendo desde que Sergio sufrió el accidente, ha revelado que "no tengo palabras para definir cómo me siento" y ha pedido a los medios de comunicación que no publiquen informaciones sin contrastar ni especulen sobre el estado de su marido.

Sergio Rico y su mujer Alba Silva | Gtres

Esta mañana Alba publicaba unas desgarradoras palabras dedicadas al portero, pidiéndole que no "me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti". "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto" ha escrito, esperanzada con la recuperación del portero.

Tras llegar al hospital a primera hora de la mañana para estar al lado de su marido, la influencer abandonaba el lugar en torno a las 12.00 horas para descansar un rato. Arropada por varios familiares, Alba no ha podido evitar emocionarse al ser preguntada por el estado de Sergio y, conteniendo a duras penas las lágrimas, ha afirmado que "no puedo decir nada", dejando en manos de los médicos la información relativa a la evolución del portero.

Muy emocionada, la joven ha sacado fuerzas de flaqueza para dar las gracias a la prensa por su cariño y su tacto en unos momentos especialmente complicados para ella. Se prevé que en las próximas horas el Hospital Virgen del Rocío emita un nuevo parte médico sobre el estado de Sergio Rico, que continúa luchando por recuperarse en la Unidad de Cuidados Intensivos.