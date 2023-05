Alba Díaz, la hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, evita dar más detalles de su ruptura con Alberto García

El pasado mes de enero, Alba Díaz Berrocal gritaba a los cuatro vientos a través de su perfil de Instagram que había vuelto a encontrar el amor junto a Alberto García: "No es el cómo ni es el cuándo pero nos han pillao'. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser".

El futbolista sevillano de 25 años conoció a la hija de El Cordobés el año pasado y su relación sentimental comenzaba en plena época estival. Una información que conocíamos este mismo año porque ninguno de ellos se había dejado ver antes en público. El pasado 27 de marzo los dos hacían su aparición más esperada en la plaza de toros de Navalcarnero para apoyar a Manuel Díaz.

Sin embargo, parece que el amor ha durado poco. Hace unas horas, la hija de Vicky Martín Berrocal confirmaba a través de un storie en su perfil de Instagram que ya no comparte su vida con el futbolista. "Alberto y yo ya no estamos juntos" aseguraba, dejando claro que no ha habido ningún motivo doloroso de por medio: "Simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares".

Tanto es así que Alba aseguraba que su ya exnovio "es una persona maravillosa a la que siempre respetaré y acompañaré, pero desde otro lugar". La joven dejaba claro que "son cosas que suelen pasar y no tiene nada de malo, es parte del proceso y de la vida" añadía, reflejando que entre ellos ha quedado una bonita amistad.

Alba Díaz confirma que ha roto con su novio | Instagram

Europa Press ha podido hablar esta misma tarde con Alba, ya que ha asistido a la nueva presentación de la nueva colección de novia de la firma de Vicky Martín Berrocal, Victoria, y ha confesado cómo se encuentra tras hacer este anuncio por redes sociales ante la expectación que había entre sus seguidores.

Con una sonrisa de oreja a oreja por el eventazo que tenía entre manos su madre, Alba se mostraba de lo más feliz y evitaba responder a la gran pregunta sobre su ruptura: "Qué bonitos los vestidos, esto es lo importante hoy" y aseguraba que no tenía nada que decir porque todo está dicho en su Instagram: "Lo he subido hoy en las redes".

Sin querer entrar en detalles, Alba atendía a la prensa congregada y se dejaba fotografiar por ellos, pero se disculpaba con la reportera por no querer desvelar ningún detalle más sobre su ruptura sentimental: "Perdóname corazón". Sonriente y muy bien acompañada, la joven entraba en el centro donde exponía su madre la nueva colección de novias y mostraba su tranquilidad ante esta noticia sorpresa.