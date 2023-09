Alba Díaz explica por qué nunca responde preguntas sobre su pérdida de peso

Durante los últimos tiempos Vicky Martín Berrocal se ha convertido en todo un ejemplo para aquellas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo y que siempre han estado luchando por conseguir una ansiada figura, un discurso que ha dejado materializado en su libro La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, con el que ha alcanzado un gran número de ventas.

Una filosofía de vida que también está transmitiendo a su hija Alba Díaz, tal y como la joven ha demostrado recientemente a través de sus redes sociales.

Alba Díaz decidía lanzar un Preguntas y Respuestas a través de sus stories de Instagram. Y entre todas ellas, ha querido responder a una que parece que le hacen con bastante frecuencia: "¿Por qué nunca contestas nada sobre tu pérdida de peso? Estoy segura de que te lo preguntan", le escribía uno de sus seguidores.

Pregunta a la que Alba ha querido responder de la forma más sincera y madura dejando claro que no siempre una pérdida de peso es buena ya que esta tiene que ir ligada a muchos otros factores positivos y en ocasiones cuando vemos que una persona está más delgada lo primero que muchos piensan es: ¿qué ha hecho para conseguirlo? Y no, ¿qué le estará pasando para estar bajando así de peso?

"Creo que el tema del peso es muy personal y bastante relativo. Cuando contesté a esta pregunta hace unos meses os dije que me hubiera encantado perder peso llevando una vida sana y no por estar triste por ciertas cosas y que no me entrara ni el aire en el cuerpo. A veces cometemos el error de decirle a una persona 'qué delgada estás, ¿cómo lo has hecho?' y quizás esté pasando por una situación que le está consumiendo completamente y no le sale ni beber agua, que es parecido a lo que me pasó a mí", responde. Y añade: "Hoy gracias a Dios estoy feliz, he sanado y he vuelto a mi peso normal, intentando mantenerlo con deporte y comiendo sano", la mejor de las recomendaciones.