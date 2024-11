Alaska, sincera sobre las secuelas de Mario Vaquerizo tras su accidente: lo más complicado será "recuperar la vista"

Han pasado cinco semanas del aparatoso accidente que sufrió Mario Vaquerizo al precipitarse desde el escenario en Cáceres.

El artista sigue demostrando fortaleza a pesar de los complicados momentos que ha vivido desde ese momento, con varios ingresos en el hospital, dos vértebras rotas, un collarín y secuelas que todavía arrastra y que dificultan su día a día, de las que ha hablado Alaska.

Mario Vaquerizo | Europa Press

Su mujer reconoce que ahora están empezando a ver una "vuelta a la normalidad", tras el largo reposo de más de un mes donde ella ha sido su gran apoyo, y asegura que él no ha perdido la sonrisa ni el optimismo.

"Eso no lo ha perdido en ningún momento. El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín, y ver no ve del todo", cuenta.

Pero Alaska asegura que Mario está con fuerzas y con ánimo, "así que ya empieza con sus cositas habituales".

"Hasta marzo no empezaban los conciertos con 'Las Nancys Rubias', así que luego tendrá que hacer su rehabilitación y ya", explica, confesando que lo más tocado tras la caída no ha sido el cuello, "que es tiempo y que suelden los huesos y ya está, no es tan complicado", sino la vista: "Los ojitos es lo más... tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la vista", se lamenta, y es que ya reveló la secuela médica que ha afectado a la visión de Mario.