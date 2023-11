Aitana responde a los rumores de ruptura con Sebastián Yatra: "Nos seguiremos llevando muy bien"

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y eso parece haber sido lo que ha pasado con la historia de amor entre Aitana y Sebastián Yatra. Después de semanas especulándose con una ruptura, era el colombiano el que la confirmaba: "En este momento los dos estamos solteros".

Unas declaraciones que hicieron saltar todas las alarmas y a las cuales la cantante respondió con el más absoluto silencio. Hasta ahora. La intérprete de Con la Miel en los Labios ha roto su silencio en el programa Amor y Fuego (minuto 1:34:30) de la televisión peruana y, con una sonrisa, ha desvelado que son y seguirán siendo amigos.

Aitana se encuentra en plena gira de su tour Alpha, con parada en Lima: "Primera vez en mi vida, estoy súper feliz". Así ha contestado la cantante a los reporteros, desvelando qué es lo que le deja el 2023 que ha terminado de una forma que nadie se esperaba: "Cosas súper bonitas. He empezado a hacer gira en Latinoamérica en recintos más grandes, he venido a lugares que nunca había venido como Perú… Estoy muy contenta, muy feliz".

Y, como era de esperar, ha sido preguntada por su relación con Yatra y los rumores que circulan de una posible ruptura: "Somos súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando muy bien". Con estas palabras, la intérprete de Vas a Quedarte ha dejado claro que, pase lo que pase, su amistad seguirá siendo igual de bonita que hasta ahora: "Claro que sí".

Después de estas dos intervenciones, cobra especial sentido las lágrimas que derramó la cantante hace apenas unos días en Bogotá, antes de entonar su tema The Killers: "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor".