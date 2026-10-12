La infanta Sofía reaparece en el Día de la Hispanidad 2026 con un traje de chaqueta rojo

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han vuelto a acaparar todas las miradas por sus estilismos en el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Junto al Rey Felipe VI, que también ha destacado por su uniforme de gala, las cuatro figuras de la Familia Real han protagonizado una de las citas más esperadas del calendario institucional, en la que la moda y el protocolo han vuelto a compartir protagonismo.

La Reina Letizia ha apostado este año por un vestido rosa pastel, una elección delicada y luminosa que ha completado con un broche histórico adornado con perlas. La mujer de Felipe VI ha vuelto a demostrar su interés por los complementos con historia y las joyas que aportan personalidad a sus estilismos. Con esta propuesta, la Reina se suma a una larga tradición de elecciones cuidadas para el 12 de octubre, una fecha en la que sus looks se analizan cada año al detalle.

La reina Letizia durante el desfile militar del Día de la Hispanidad 2026 | Gtres

Por su parte, la Princesa Leonor ha vestido el uniforme militar del Ejército de Tierra, el mismo que lució en 2023 durante su debut en el desfile como dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza. La heredera al trono ha recuperado esta indumentaria después de completar su formación en los tres ejércitos, en su primera aparición en esta celebración tras finalizar esa etapa. Su estilismo ha dejado también una pequeña anécdota, ya que uno de los broches que llevaba en la corbata, el Toisón de Oro, se ha desprendido y ha tenido que recolocárselo durante el acto.

La reina Letizia durante el desfile militar del Día de la Hispanidad 2026 | Gtres

La Infanta Sofía también ha acompañado a su familia después de viajar desde París, donde está estudiando actualmente el segundo curso en el Forward College, y para la ocasión ha apostado por el rojo con un traje de chaqueta cruzada y pantalón recto, ambos con botones dorados.

Se trata de un conjunto que ya había lucido en octubre de 2025, durante las audiencias con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, y que ha recuperado para esta ocasión. La hija menor de los Reyes ha completado el estilismo con unas bailarinas destalonadas en tono nude y la melena suelta, en una propuesta que combina la formalidad de la sastrería con un color llamativo.

El Rey Felipe VI ha vestido el uniforme de gala del Ejército del Aire, con el que ha presidido el desfile y pasado revista al batallón de honores. Tanto el Monarca como la Princesa Leonor han lucido el Toisón de Oro, uno de los símbolos más representativos de la Casa Real. Así, los cuatro miembros de la Familia Real han vuelto a ofrecer una imagen conjunta en la Fiesta Nacional, con estilismos diferentes que han combinado tradición, protocolo y personalidad.